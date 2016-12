Roma, 17 aprile: presentazione del documentario UKON IL SAMURAI‏

UKON IL SAMURAI – La via della spada, la via della croce. Il 17 aprile 2016 a Roma l’anteprima internazionale del film documentario sulla vita del grande samurai, prodotto da Aurora Vision con il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, la collaborazione dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, la Conferenza Episcopale del Giappone, i Gesuiti d’Italia, la Trentino Film Commission.

“Via della spada… via della croce… Onore, rispetto, lealtà, servizio… Libertà, amore…Tante domande mi risuonavano in testa giorno e notte. Attrazione, repulsione. Quell’immagine mi tormentava. Ero sempre stato attirato dai samurai, dalla via della spada. Ma quel samurai lì, perché vicino alla spada aveva la croce? Come è possibile?”

Takayama Ukon è un grande samurai del XVI secolo che si è convertito al cristianesimo attraverso la predicazione di Francesco Saverio. Dopo molte traversie e dilemmi lascia il suo castello di Takatsuki e vive a Kanazawa dove diviene il grande Maestro del Tè. Con le persecuzioni scatenate contro i cristiani, gli viene negata la morte per spada e viene esiliato nelle Filippine. Il suo percorso interiore tra la spada e la croce, viene raccontato dal film con un linguaggio immediato e rivolto al pubblico giovanile. Oltre alla riflessione contemporanea, il Giappone medievale rivive con riprese originali di cerimonie del tè, combattimento di kendo, calligrafia, paesaggi inediti.

Film documentario, 37 min. 2016 Italiano, inglese

Regia: Lia G. Beltrami

Fotografia: Denis Morosin

Produzione: Andrea Morghen

Colonna sonora: Alberto Beltrami

Aiuto dop: Luigi Zoner

Voci: Fabrizio Pucci, Oreste Baldini Trailer: https://vimeo.com/155215602

Il film sarà presentato in anteprima DOMENICA 17 APRILE 2016 alle ore 18 presso

Istituto Maria Bambina, via Paolo VI 21, Roma

Alla presenza di S. Em Card. Luis Antonio Tagle.

Seguirà un aperitivo gentilmente offerto offerto da Cantina Pisoni