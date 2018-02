Roma, 17 e 18 febbraio: workshop di Disegno dal vero con modella

Si tiene sabato 17 e domenica 18 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la Scuola delle Arti al Politecnico (via Tiepolo 13/a) nel quartiere Flaminio a Roma, il workshop di “Disegno dal vero con modella”, tenuto dalla pittrice e docente della Scuola, Alessandra Silenzi. Sabato 17 si disegna la modella con matita su fogli A3 e, per chi voglia proseguire, si riprende disegnando la modella domenica 18 febbraio su grande formato al carboncino.

Dopo una prima introduzione, con immagini e cenni storici su come sia stato trattato il tema dai grandi artisti della Storia dell’Arte, che hanno indagato l’osservazione del corpo umano in quanto modello sotto diversi punti di vista, si passa quindi al disegno dal vivo con la modella per 2 ore, accompagnati da buona musica e una breve pausa-buffet. L’evento è una delle proposte artistiche della Scuola delle Arti al Politecnico, che propone corsi di scultura, pittura, disegno, pianoforte, canto, chitarra, violino e da quest’anno la novità del corso di ceramica al tornio. Corsi sempre aperti, tenuti da artisti e lezione di prova gratuita.

Contributo di partecipazione:

Sabato - 25 euro comprese di materiali da disegno

Domenica - 20 euro - comprese di carta, carboncino, matite e crete.

Tessera associativa: contributo di 5 euro

Evento a numero chiuso (massimo 15 iscritti)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e iscrizioni

cell. 393 8866278

piccolascuoladellearti@gmail.com