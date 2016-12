Roma, 17 e 18 marzo: in scena Eleonora Danco all’Angelo Mai

Compagnia ELEONORA DANCO e ANGELO MAI

presentano

INTRATTENIMENTO VIOLENTO & SQUARTIERATI

Dopo il successo di Dopo il successo di N-Capace, torna a teatro Eleonora Danco con Intrattenimento Violento, per la prima volta con lei da sola a interpretare i diversi personaggi, seguito dalla performance Squartierati, ispirata a un quartiere storico di Roma, San Lorenzo.

In scena il 17 e il 18 marzo alle h:21 all’Angelo Mai in Via delle Terme di Caracalla 55.

Costo del biglietto, 10 euro. Per prenotare: prenotazioni@angelomai.org.

In INTRATTENIMENTO VIOLENTO Eleonora Danco si ispira alla vita in città, a Roma, per presentare agli spettatori un insieme di personaggi estremi, folli, drammatici, divertenti: monologhi, dialoghi, poesie che, vedono l’attrice da sola sul palcoscenico a interpretare i diversi personaggi. I testi editi e inediti oscillano tra l’italiano e lo slang Romano. “Mi sono ispirata a Roma, a quello che percepisco della città. A Roma è tutto esposto, tutto fuori, come in un teatro, ma allo stesso tempo non succede niente, è tutto fermo."

Anche in SQUARTIERATI la città diventa luogo d’ispirazione per un racconto fisico in cui la protagonista vaga per i vicoli di un quartiere storico di Roma, tra le voci della strada e alterazioni emotive.

Il risultato finale è uno spettacolo performance intriso di vitalità e umanità, che scava nella realtà quotidiana attraverso un linguaggio poetico fisico.

Musiche scelte da: MARCO TECCE

Luci e Suono MICHELANGELO VITULLO

Aiuto Regia NATALIA LA TERZA

Assistente MARIA VITTORIA PELLECCHIA

Costume MARISA DI MARIO

Progetto Grafico di MATTEO SCARDUELLI

Si ringrazia Teatro Spazio NO’HMA, Teresa Pomodoro

ELEONORA DANCO

Autrice, regista, attrice, performer. L’esordio nel 1998 con Ragazze al muro, nel 2000 vince il festival di Casalbuttano sulla nuova drammaturgia con Nessuno ci guarda. Seguono Me vojo sarva’, Ero Purissima (anche titolo di una raccolta dei suoi testi teatrali pubblicata da minimumfax), Sabbia, Scroscio, La Giornata Infinita, Intrattenimento Violento, Senza titolo 3, Squartierati, Donna numero 4, (pubblicato da Skirà e prodotto da Expo 2015). E’ stata prodotta tra gli altri dal Teatro Stabile di Roma, Parma, Torino, Napoli, Teatro Eliseo, Palladium, Teatro Franco Parenti di Milano, per Expò 2015, e Triennale di Milano. Il suo primo film N-CAPACE, vincitore di due menzioni speciali in concorso ufficiale al 32° Film Festival di Torino, candidato al David di Donatello, Nastri D’Argento. Co/prodotto da Rai Cinema, Mibac, e Bibi Film.