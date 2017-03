Roma, 17 e 19 marzo: le presentazioni della Marsilio Editori a Libricome

Segnaliamo con piacere, per la rassegna Libricome all’Auditorium Parco della Musica di Roma, le presentazioni della casa editrice Marsilio:

Venerdì 17 marzo alle ore 20.00 presso l’AuditoriumArte, Studio 3 presentazione de ’Il logista’, di Federica Fantozzi, ne discute con l’autrice Marco Damilano e modera Stella Prudente.

«Una città in decadenza al centro di un intrigo internazionale. Una rete di terroristi in grado di colpire dalle Maldive al Regno Unito. Una giovane giornalista coinvolta in una pericolosa corsa contro il tempo. Unico indizio: il disegno di uno scorpione dorato».

Domenica 19 marzo alle ore 20.00 presso l’AuditoriumArte, Studio 2, presentazione de ’I bambini beneducati’, di Gaia de Beaumont, ne discutono con l’autrice, Masolino D’Amico e Chiara Valerio.

«I bambini beneducati è un romanzo unico, a cominciare dallo stile» (Teresa Ciabatti, Correre della Sera)

Per informazioni

www.marsilioeditori.it