Mercoledì 17 maggio ore 21.00 presso il Centro Aggregativo Apollo 11 c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio 80/a (angolo via Conte Verde) di Roma, proiezione in anteprima romana de LA CORSA DE L’ORA, di Antonio Bellia (Italia, 2017, 64’)

Introducono e ne discutono al termine della proiezione con il regista ANTONIO BELLIA, il giornalista e scrittore VINCENZO VASILE, la moglie di Vittorio Nisticò IOLE CALAPSO, PAOLA SCARNATI (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico).

Tra il 1954 e il 1975 si concentra e sviluppa la storia del documentario; sono gli anni in cui Vittorio Nisticò è il direttore del quotidiano L’ORA. Le parole di Nisticò interpretate da Pippo Delbono rappresentano l’ossatura del film: da un lato le battaglie contro l’intreccio di poteri e interessi tra la mafia e la politica in un momento storico di grande trasformazione per la Sicilia, dall’altro l’impegno di una generazione di intellettuali e artisti che vedono protagonisti personaggi come Sciascia, Consolo, Dolci, Guttuso, Caruso, che si fanno carico della necessità di essere interpreti di un cambiamento sociale e civile e che scelgono il piccolo quotidiano palermitano come luogo e strumento di questa grande scommessa. Il giornale in pochi anni diviene il perno della lotta alla “mentalità mafiosa”, Nisticò diventa un maestro del giornalismo e l’Ora una grande scuola, una “fabbrica delle notizie”.

Regia: Antonio Bellia Interprete: Pippo Delbono (Vittorio Nisticò) Soggetto e sceneggiatura: Antonio Bellia Musiche: Mokadelic Montaggio: Marzia Mete Fotografia: Daniele Ciprì Produzione: Demetra Produzioni, Marvin Film Ufficio Stampa: Giovannella Brancato

Ingresso con tessera associativa Apollo 11 (sottoscrivibile in loco)

Per prenotazioni booking@apolloundici.it

Le prenotazioni dovranno essere convertite in biglietti presso la biglietteria almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. La prenotazione non convertita non dà diritto di accesso all’evento.