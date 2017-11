VENERDI 17 NOVEMBRE ore 16, Biblioteca F. Basaglia, via F. Borromeo 67, Roma: CONVEGNO: "UN FUTURO SENZA CINEMA? NUOVE IDEE PER RILANCIARE LE SALE CINEMATOGRAFICHE" Il Convegno è stato organizzato in risposta all’ennesima chiusura di un cinema di quartiere, il Galaxy (unico a Primavalle), allo scopo di avviare un percorso condiviso con diverse realtà e operatori del settore che getti le basi di una nuova delibera comunale d’iniziativa popolare, da cui far scaturire una proposta di legge volta alla salvaguardia e al rilancio dei cinema. Un convegno inteso quindi come incubatore di nuove idee e proposte per il futuro di questi spazi sempre più desueti, primo importante passo di un processo di cambiamento e adattamento a una realtà in evoluzione.

È invitato l’assessore alla Cultura LUCA BERGAMO

Introducono:

UGO BAISTROCCHI (Rappresentante dei lavoratori Mibact-DG Cinema e redattore Diari di Cineclub)

UGO G. CARUSO (storico dello spettacolo, studioso di cultura di massa e regista)

Intervengono:

MARIO BALSAMO (cineasta e docente Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo)

UMBERTO CARRETTI (Coordinatore politico Slc-Cgil Area Produzione Culturale - Cinema audiovisivi)

SANDRO GUARNACCI (gruppo Memoria XIV municipio)

LEOPOLDO LOMBARDI (avvocato, già vicepresidente di “Confindustria Cultura Italia”)

FLAVIO MANGIONE (architetto, Pro Architettura in Movimento)

TOMASO MANNONI (cineasta, già curatore sezione italiani Milano Film Festival)

CITTO MASELLI (regista)

ANNALISA PANNARALE (deputato, membro della commissione cultura della Camera)

I RAGAZZI DEL CINEMA AMERICA

CLAUDIO STORANI (Rete degli spettatori)

MASSIMO VATTANI (già dir. art. cinema Aquila, Tekfestival)

Evento organizzato dal “Comitato per la riapertura del cinema Galaxy”, presso Unione Inquilini, via Bonelli 4, Roma, recapiti: 3403385941 – mail: riapriamoilgalaxy@libero.it pagina FB: “Riapriamo il Galaxy”