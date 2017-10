Roma, 18/23 novembre: torna il PKF - Pitigliani Kolno’a Festival

Torna dal 18 al 23 novembre 2017 alla Casa del Cinema di Roma e presso il Centro Ebraico Italiano il Pitigliani - a entrata gratuita fino a esaurimento posti - il Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel cinema, giunto alla dodicesima edizione, dedicato alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico. Prodotto dal Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani e diretto da Ariela Piattelli e Lirit Mash, il PKF2017 propone per la consueta sezione "Panorama sul nuovo cinema israeliano” opere che hanno riscosso successo sia in Israele che all’estero e che rappresentano la varietà e il multiculturalismo che compone la società israeliana di oggi. Film di inaugurazione, Holy Air di Shadi Srour, presentato in anteprima italiana, una commedia che mostra un inedito spaccato delle diverse culture che convivono in Israele.

Tra i numerosi titoli in programma, per la prima volta sarà presentato al pubblico italiano The Legend of King Solomon, l’ultima opera del Maestro dell’animazione israeliana Hanan Kaminski (che sarà tra gli ospiti del festival), dedicata a Gerusalemme e alla storia del Re Salomone. Tra i documentari, l’avvincente On the Map di Dani Menkin, prodotto da Nancy Spielberg, che racconta una delle pagine più importanti della storia e dello sport israeliano. Durante la kermesse si svolgerà la prima edizione del Premio Emanuele (Lele) Luzzati, che premierà la migliore opera considerata meritevole da una giuria composta da intellettuali e artisti di rilievo.

Info

Tel. 06 5800539

www.pitiglianikolnoafestival.it

pkf@pitigliani.it