Roma, 18 aprile: PRIME DONNE al Palladium, ultimo appuntamento con il soprano Carmela Remigio

Ultimo incontro con le PRIME DONNE, la rassegna di concerti lirici al femminile realizzata dalla Fondazione Palladium Roma Tre in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. A esibirsi sul palco del Teatro Palladium mercoledì 18 aprile, alle ore 20.30, ci sarà il soprano Carmela Remigio, in questi giorni già impegnata proprio all’Opera di Roma per la prima volta come Nedda nei Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, che interpreterà un repertorio con vari brani di Gaetano Donizetti e Gioachino Rossini.

PROGRAMMA

Gaetano Donizetti

da Nuits d’été à Pausilippe

Il barcaiuolo

Il crociato

A mezzanotte

La torre di Biasone

La canocchia

Le crépuscule

Gioachino Rossini

da Soirées musicales

La promessa

Il rimprovero

La partenza

L’orgia

L’invito

La pastorella dell’Alpi

La gita in gondola

La danza

CARMELA REMIGIO

Recentemente insignita del prestigioso “Premio Abbiati” dell’Associazione Critici Musicali italiani, per “tecnica, musicalità, convincente gioco scenico che le permettono di fornire prove di indubbio valore, sostenute dall’adeguata conoscenza dello stile di ogni partitura”, il soprano Carmela Remigo inizia a studiare violino all’età di cinque anni. Soltanto alcuni anni dopo intraprende lo studio del canto con Aldo Protti, perfezionandosi poi con Leone Magiera. Dopo aver vinto nel 1992 il “Luciano Pavarotti International Voice Competition” a Philadelphia, debutta - appena diciannovenne - nel ruolo della protagonista dell’opera Alice di Giampaolo Testoni al Teatro Massimo di Palermo. Erede della migliore tradizione vocale italiana, dal 1997 canta con Luciano Pavarotti in oltre settanta concerti in tutto il mondo, dalla Royal Albert Hall di Londra, alla Carnegie Hall di New York, ma anche a Parigi, Miami, Dublino, Beirut, Seoul, Bucarest, Hochland, solo per citarne alcune. Dopo le prime scritture in ruoli del repertorio barocco - che le permette di maturare la cura per la parola – si dedica con passione alle opere di Mozart, cantandone tutti i maggiori ruoli da protagonista: Susanna e la Contessa ne Le nozze di Figaro, Vitellia ne La clemenza di Tito, Fiordiligi in Così fan tutte, Pamina in Die Zauberflöte, Elettra e Ilia in Idomeneo. Ha interpretato oltre trecentocinquanta recite di Don Giovanni, sia nei panni di Donna Elvira sia in quelli di Donna Anna, ruolo che le ha dato l’opportunità di collaborare con Peter Brook e con Claudio Abbado, con cui ha inciso, giovanissima, una prestigiosa edizione discografica del capolavoro di Mozart per Deutsche Grammophon (1998). Da allora ha collaborato con direttori come Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Jeffrey Tate, Daniel Harding, Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, John Axelrod, Roberto Abbado, Lorin Maazel, Michel Plasson, Eliahu Inbal, Kent Nagano, e con registi quali David McVicar, Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Federico Tiezzi, Karole Armitage, Mario Martone, Luca Ronconi, Damiano Michieletto e il già citato Peter Brook. Il debutto in ruoli verdiani come Alice nel Falstaff (sotto la direzione di Claudio Abbado e Lorin Maazel al Festival di Salisburgo), Desdemona in Otello, la Messa da Requiem, Amelia in Simon Boccanegra, e Violetta ne La Traviata, le spalanca nuovi orizzonti nel repertorio romantico e nuove possibilità di perfezionare la vocalità e l’interpretazione scenica.

Il suo repertorio abbraccia anche opere di Puccini come La Bohème (Mimì) e Turandot (Liù), e di Donizetti, di cui ha interpretato per intero il “Ciclo delle tre regine Tudor” (Maria Stuarda, Roberto Devereux e Anna Bolena).

Tra gli altri ruoli ha interpretato Norma al Teatro Petruzzelli di Bari, Adalgisa al fianco di Mariella Devia, Micaela (Carmen) e Cleopatra (Giulio Cesare) al Teatro Carlo Felice di Genova, Marguerite (Faust) al Teatro Verdi di Trieste, Malwina (Der Vampyr di Marschner) al Teatro Comunale di Bologna, Alceste al Teatro La Fenice di Venezia, Euridice (Orfeo ed Euridice) al Teatro San Carlo di Napoli. Appassionata interprete belcantista, Carmela Remigio ha anche esteso con curiosità il proprio repertorio, cimentandosi in ruoli come Tatiana in Evgenij Onegin di Čajkovskij – unica cantante italiana nella storia dopo Mirella Freni - al Teatro San Carlo di Napoli, Anne Trulove in The Rake’s Progress di Stravinskij al Teatro Massimo di Palermo e alla Fenice di Venezia con la regia di Damiano Michieletto, Miranda ne La donna serpente di Alfredo Casella al Teatro Regio di Torino. Si esibisce sia nel repertorio operistico sia in quello da camera – sacro e profano - nei principali teatri, festival musicali e sale da concerto in Italia e all’estero: il Teatro alla Scala di Milano, il Festival di Salisburgo, la Royal Opera House di Londra, il Teatro San Carlo di Napoli, lo Sferisterio Opera Festival di Macerata, il Teatro Comunale di Bologna, il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Teatro dell’Opera di Roma, il Festival di Aix-en-Provence, il Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Petruzzelli di Bari, La Monnaie di Bruxelles, nonché a Losanna, Tokyo, Trieste, Lugano, Firenze, Los Angeles, Parigi.

Tra le sue incisioni discografiche sono di particolare rilievo le due edizioni di Don Giovanni (Donna Anna), una diretta da Claudio Abbado (Deutsche Grammophon) e l’altra da Daniel Harding (Virgin), lo Stabat Mater di Rossini con la direzione di Gianluigi Gelmetti (Agorà), Arie Sacre Verdiane con la direzione di Myung-Whun Chung (Deutsche Grammophon), un doppio CD dal titolo Arias (Universal-Decca) dedicato a Tosti e a Rossini.

I suoi recenti includono, tra gli altri, Anna Bolena a Bergamo, La Vedova allegra a Napoli, La donna serpente al Teatro Regio di Torino, L’amico Fritz a Venezia, La Bohème in tournée in Giappone, Don Giovanni a Salisburgo, L’incoronazione di Poppea al Teatro alla Scala, Così fan tutte a Oviedo, Faust a Firenze, Norma (Adalgisa) a Palermo, Maria Stuarda (Elisabetta) a Roma, Idomeneo a Pistoia per il Maggio Musicale Fiorentino, Don Giovanni a Barcellona e a Venezia; tra i prossimi impegni Don Giovanni a Torino, Mosè in Egitto a Napoli, Pagliacci a Roma, Norma (Adalgisa) a Venezia, Rinaldo al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, la Petite Messe Solennelle al Rossinni Opera Festival di Pesaro, Elisabetta al castello di Kenilworth al Festival Donizetti di Bergamo, La clemenza di Tito a Oviedo.

