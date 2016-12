Roma, 18 dicembre: ’Racconti dal vero’ all’Apollo 11 con ’Milano, via Padova’, un’inchiesta giornalistica di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

Domenica 18 dicembre alle ore 21.30 presso il Centro Aggregativo Apollo 11 (c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio 80/a - angolo via Conte Verde) a Roma, proiezione di MILANO, VIA PADOVA, un’inchiesta giornalistica di Flavia Mastrella e Antonio Rezza (Italia, 2014, 70’). Al termine della proiezione i registi incontreranno il pubblico.

MILANO, VIA PADOVA un documento che nasce per eccesso di zelo in un’indagine sulla gente che vive la via. Il film narra di razzismo e insofferenza attraverso il canto che mostra la dolcezza di un ritmo dimenticato. L’insolita realtà raggiunge picchi performativi quando i problemi personali e sociali si intrecciano. E’ un film in alto divenire. Nasce come opera sintetica ma come i temi trattati, prolunga la sua vita nel tempo. Dopo quattro anni è diventato un lungometraggio.

Regia Flavia Mastrella e Antonio Rezza

Condotto e galoppato da Antonio Rezza

Ispirazione metafisica Alessandro Massi

Immagini Marco Tani e Flavia Mastrella

Presa diretta Massimo Simonetti

Montaggio Barbara Faonio

Interprete multilingua Adil Bahir

Produzione RezzaMastrella con l’aiuto della Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus

Ingresso con tessera associativa Apollo 11 (sottoscrivibile in loco)

Per prenotazioni booking@apolloundici.it

Le prenotazioni dovranno essere convertite in biglietti presso la biglietteria almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. La prenotazione non convertita non dà diritto di accesso all’evento.