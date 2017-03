Roma, 18 marzo 2017 al Teatro Arciliuto - “Baciami Piccina”, le canzoni dello Swing italiano con Daniela Terreri

“Baciami Piccina!” è lo spettacolo musicale che Daniela Terreri (cantante, attrice di teatro e del piccolo schermo) e Antonello Capuano (chitarrista, arrangiatore e membro del Sultanato dello Swing) portano in scena, Sabato 18 marzo 2017, al Teatro Arciliuto di Roma.

“Baciami Piccina!”, uno spettacolo che rievoca le mille suggestioni dello Swing italiano. Quelle che un tempo venivano diffuse dal friccichio delle radio a valvole, nei locali fumosi o nei piccoli teatri di provincia.

E così attraverso note, aneddoti e racconti, il pubblico viene condotto in un viaggio senza respiro che, partendo dagli anni ’30 ed arrivando agli anni ’80, tocca le tappe miliari della canzone jazzata italiana. Tornano in scena, tutti insieme, i celebri temi di Natalino Otto e Alberto Rabagliati (i padri dello swing italiano), i motivi spensierati del Trio Lescano e del Quartetto Cetra, le suadenti melodie delle riviste composte da Gorni Kramer e Armando Trovajoli, gli intramontabili successi dei crooner Fred Buscaglione, Nicola Arigliano, Bruno Martino e Fred Bongusto e le hit cantautorali di Renato Carosone, Paolo Conte e Sergio Caputo… Tutti insieme in un unico, frizzante, coinvolgente show! Brani in repertorio: Amore baciami, Amore fermati, Ba ba baciami piccina, Buonasera signorina, Camminando sotto la pioggia, Carina, Conosci mia cugina, DonnaEstate, Guarda che luna, Ho un sassolino nella scarpa, In cerca di te, Il pinguino innamorato, Mambo italiano, Mamma voglio anch’io il fidanzato, Maramao perché sei morto, Ma dove vai bellezza in bicicletta, Ma le gambe, Ma l’amore no, Mille lire al mese, Non dimenticar, Non dimenticar le mie parole, Parlami d’amore Mariù, Pippo non lo sa, Quel motivetto che mi piace tanto, Sabato italiano, Silenzioso slow, Spaghetti a Detroit, Ti parlerò d’amor, Tu vuò fa l’americano, Un bacio a mezzanotte, Via con me, Voglio vivere così

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo (Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione Ore 21,30 Concerto nella Sala Teatro Ingresso Intero Euro 15,00 – Ridotto Euro 12,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro http://dm-mailinglist.com )

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/