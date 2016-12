Roma, 18 novembre: presentazione di ’Silverwood Lake’, il nuovo graphic novel di Simona Binni

Vi segnaliamo la presentazione di Silverwood Lake, il nuovo graphic novel di Simona Binni, venerdì 18 novembre alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli di Roma (viale Libia 186). Già autrice per Tunué dei Tipitondi Amina e il vulcano e Dammi la mano, parlerà del nuovo volume dai tratti introspettivi, vicino alle atmosfere e alla natura incontaminata di Into the wild.

A moderare l’incontro ci sarà il giornalista e autore Stefano ’S3KENO’ Piccoli. I lettori romani potranno partecipare attivamente all’incontro, chiedendo curiosità e retroscena su uno dei ritorni più attesi in casa Tunué.