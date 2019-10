Roma, 18 ottobre: Cristina D’Avena al Room26

Che lei sia #ForeverYoung non ci sono dubbi. Le sue canzoni, anche! Cantarle a squarcia gola produce cariche ininterrotte di serotonina, utili anche per i giorni a seguire. Cristina D’Avena è forse l’ospite più indicato per immortalare al meglio l’atmosfera dell’omonimo party Forever Young al Room 26. Venerdì 18 ottobre dalle ore 23.30 infatti, la nostra indiscussa regina dei cartoons torna ad illuminare il club dell’Eur che, come al solito, ricambierà tutto il suo talento con vagonate di puro e sconfinato amore.

"Cristina D’Avena è un’icona. Un simbolo generazionale di quegli anni a cui ci ispiriamo per animare i nostri party anni’90... non possiamo che invitarla a tornare, ogni volta!", afferma il direttore artistico Gianluca Neon, che nella serata di venerdì accoglierà la voce di Pollon, Creamy, Magica Emi, I Puffi e di tante altre sigle ancora, con tutto l’affetto che c’è ogni qualvòlta nei locali sta per suonare la D’Avena. Un appuntamento imperdibile che conferma il Room 26 centro nevralgico del divertimento e dell’intrattenimento musicale notturno. Momenti di irrefrenabile gioia ci attendono, la stessa che si prova intonando in coro dei veri e propri cult come Lady Oscar, Kiss Me Licia, Sailor Moon e chi più ne ha più ne metta!

A scaldare gli animi nella prima parte della serata ci penseranno i djs resident: Marco Casale, Luigi Tassi, Marco Gioia, Double Fab, accompagnati a loro volta dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, con l’animazione a cura di Vanguard Agency. Il Plus Room ritmi latini e raggaeton coni djs Chicco Allotta e Riccardo Soares.

MODALITA’ INGRESSO

Decima Stagione, dalle ore 23.30 alle ore 4.30

Prezzo in Lista: 20€ Uomo / 10€ Donna (drink incluso) - L’ingresso "Fuori Lista" subirà un supplemento di 5€ sul ticket al botteghino

Per INFO e LISTE, scarica l’APP di Room26, clicca qui: http://bit.ly/approom26

TEL. 333 428 9202 - EMAIL: info@room26.it - www.room26.it