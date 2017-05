Roma, 19/21 maggio: al Teatro Vascello ’Scapezzo’, di Nicola Vicidomini

Dopo due anni di sold out a Roma e in giro per l’Italia, Nicola Vicidomini, il più grande comico morente, approda al Teatro Vascello di Roma IL 19, 20 E 21 MAGGIO con SCAPEZZO. Lo spettacolo rappresenta l’unica reale novità del panorama umoristico per linguaggio innovativo e scrittura di scena. Un excursus poetico senza alcun approdo, in bilico tra pièce e show, un continuo corto circuito che contempla il fallimento come condizione universale. "L’umorismo nasce dallo scontro tra quel caos che è la natura e il senso che la razza umana gli ha arbitrariamente impresso", sostiene Vicidomini. La sua è una maschera moderna che si assume il fallimento di tutte le cose, rompe la logica e agisce in una dimensione senza tempo, postatomica, prossima a un "dopostoria" Pasoliniano: "io in quanto uomo vado contro me stesso, in quanto animale faccio la cacca in miezzo alla via (...)". Il comico, in un flusso ritmato e musicale, corteggerà "viecchie", si produrrà in romantiche chanson con versacci, diventerà produttore di fotoromanzi visionari realizzati con foto rubate da documenti scaduti e lapidi in disuso, impresario di cantanti strampalati, sponsor dello stesso spettacolo, politico e molto altro.

Amato da tanti addetti ai lavori e da un pubblico prevalentemente popolare, SCAPEZZO, è garanzia di divertimento estremo, nel rigenerare la grande tradizione del cabaret europeo dall’omologazione linguistica imperante. In scena anche il performer e cantante Sarò Zero e il fantasista Italo Vegliante, detto La Pantera Rosa, caratterista di tante pellicole di genere italiane; la regia è di M Deborah Farina.

Videoinvito di Nino Frassica:

www.facebook.com/nicolavicid...

SCAPEZZO

19 - 20 - 21 Maggio

Ore 21

Teatro Vascello - Roma

di e con Nicola Vicidomini

e con Sarò Zero e Italo Vegliante

regia di M Deborah Farina

Info e prenotazioni

promozione@teatrovascello.it

065898031 - 065881021

sconti per gruppi di 10: staffvicidomini@gmail.com