Roma, 19 aprile al Teatro Arciliuto: Melodie Latine in Sol-idarietà – Evento pro terremotati con il Vicepresidente della Camera dei Deputati SIMONE BALDELLI

Roma, mercoledì 19 aprile 2017, al Teatro Arciliuto "Melodie Latine in Sol-idarietà", evento di solidarietà con raccolta benefica per una scuola marchigiana colpita dal terremoto e al quale prenderanno parte: Simone Baldelli, Carlo Vaccari, Andrea Panzera, Mimmo Imperiale e Angelo Capuzzimato.

Un concerto per la "Sol-idarietà" con una anima passionale e con un cantante e musicisti di eccezione. Infatti Simone Baldelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, sarà la voce del gruppo e, oltre ad essere un cultore delle tematiche che si interessano della solidarietà partecipata e partecipativa che apre al rispetto del territorio e delle persone che lo abitano, ha una profonda passione per la musica latina e quella napoletana.

Per la sua particolare esibizione è accompagnato da amici manager/musicisti di grande talento ed uguale passione. Una serata per stare assieme ad amici, ascoltare buona musica, raccogliere dei fondi per progetti benefici per chi oggi ha bisogno di aiuto.

Melodie Latine in Sol-idarietà

con

Simone Baldelli, voce

Carlo Vaccari, pianoforte

Andrea Panzera, chitarra

Mimmo Imperiale, basso

Angelo Capuzzimato, batteria

Dalle ore 19,30- Aperitivo nel salotto musical Euro 15,00.

Si consiglia la prenotazione.

Alle ore 20,30 - Concerto nella sala teatro Ingresso con devoluzione volontaria per la raccolta benefica per progetti per i terremotati

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione: tel. 06 6879419 (dalle ore 16,00 in poi) mobile 333 8568464, mail: info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/it/programm...

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/