Roma, 19 gennaio: torna la serata ’Bar Kahbum’ e il mini-format ’Tutti per uno’

Giovedì 19 gennaio presso il Lanificio 159 di Roma (Via di Pietralata 159-159a) alle ore 21.00, a ingresso Up to you, torna il divertimento targato “Bar Kahbum”, e questa volta lo fa con Mimosa Campironi e Alberto Bianco, autori nella fortunata web serie della canzone “il mio super potere”.

Ad arricchire la serata di “Bar Kahbum”, ormai al suo terzo appuntamento annuale, anche il mini format di successo “Tutti Per Uno” nel quale diversi artisti si esibiscono dal palco del Lanificio con un brano a testa che ha in comune solo una cosa, per l’appunto il titolo. I musicisti che in questo caso avranno il compito di declinare nel modo in cui credono il titolo fornito dai ragazzi di Kahbum sono: Viva Lion, La scala shepard e Lapingra. Il “Bar Kahbum” è ormai divenuto un appuntamento centrale della vita culturale della capitale. In quest’evento ad imperare sono la musica e il divertimento e non, come spesso avviene, il superfluo legato ad scena artistica competitiva e mirata molto più alla performance che al contenuto.

Per i ragazzi di Kahbum la serata del 19 gennaio sarà anche un’ottima occasione per ricordare la scadenza del crowfunding lanciato per coprire una parte dei costi della seconda stagione. A chiudere la serata di Bar Kahbum la musica del Dj Max Tigre, che altri non è che l’alter ego alla consolle dell’attore Mauro Milone!

Evento su facebook:

www.facebook.com/events/1167...