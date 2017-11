Roma, 19 novembre: il cinema di Kechiche arriva al Kino

Domenica 19 novembre il cinema di Abdellatif Kechiche arriva al Kino di Roma. Per il ciclo Oltre lo schermo, lezioni conviviali di cinema, sarà la volta dell’autore de La schivata, Cous cous e La vita di Adele, regista migrante e naturalista, ormai amato e affermato nel cinema internazionale. A partire dalle 20,30 verranno proiettate scene dai suoi film, analizzate e commentate con la sala. Nello stile delle lezioni sarà una serata diretta, divulgativa e anti-accademica, con l’obiettivo di introdurre il pubblico a una visione più attiva e critica del cinema. Come sempre, il senso dell’incontro è far uscire la settima arte dalla scatola chiusa della critica fine a se stessa, instaurando un dialogo tra le parti, stimolando un interesse vivo e dinamico: una lezione appunto conviviale.

“Ricostruire la vita - Il cinema di Abdellatif Kechiche”, a cura di Emanuele Di Nicola

Abdellatif Kechiche, regista chiave dell’oggi. Il suo cinema inizia con un migrante tunisino che arriva a Parigi, in Tutta colpa di Voltaire, e culmina nella relazione tra due ragazze ne La vita di Adele, Palma d’oro al Festival di Cannes. Cinque film, il sesto di prossima uscita, che disegnano una poetica unica, personale e coerente. Kechiche fa cinema migrante: storie di uomini che arrivano in Francia, di diversi, sfruttati, gay che cercano il loro posto nella società e sullo schermo. Ma, soprattutto, è un regista naturalista: ricostruire il reale è il grande obiettivo del suo cinema. Attraverso la minuziosa costruzione delle inquadrature e la durata delle riprese, egli vuole dare la sensazione della realtà colta esattamente mentre si svolge: se togliamo Adele al suo titolo più famoso, non a caso, ciò che resta è soltanto la vita.

Emanuele Di Nicola (Roma, 1984) è giornalista professionista e critico cinematografico. È redattore de Gli Spietati. Collabora con l’università La Sapienza di Roma per la realizzazione di seminari sul cinema. Scrive su varie testate, è ospite fisso di RadioArticolo1 nella trasmissione sul cinema Tempi Moderni, in onda anche su Radio Popolare.

Oltre lo Schermo è organizzato dall’associazione culturale Doppio Sogno. L’iniziativa nasce ad Arezzo da un’idea di Marco Compiani (presidente Doppio Sogno) e Giusi Nibbi (Vaegas Ideas). Ospita tra i propri relatori alcuni redattori de Gli Spietati (www.spietati.it) e Point Blank (www.pointblank.it), riviste di critica online. Si svolge di domenica sera al cineclub Kino di Roma (www.ilkino.it), via Perugia 34, nella cornice della sala Bistrot dove è possibile mangiare e bere. Ingresso 5 euro con consumazione.

