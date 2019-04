Roma, 2 e 3 maggio: Luca Ravenna Live Show all’OffOff Theatre

Maggio in Via Giulia a Roma si aprirà nel segno dell’irriverenza, con la stand up comedy di Luca Ravenna, che il 2 e il 3 maggio alle ore 21.00, dal palco dell’OFF/OFF Theatre regalerà un’ora di puro divertimento con un fiume di parole e battute che non risparmieranno niente e nessuno, dal rapporto tra uomo e donna e il sesso fino alla terapia, ad un certo punto, necessaria. Il rapporto tra le parti viene raccontato dal comico come un vero e proprio volo intercontinentale tra due paesi così vicini ma inevitabilmente distanti anni luce tra loro.

Luca Ravenna, classe ’87, è nato a Milano ma viene adottato lavorativamente parlando da Roma, dove si trasferisce nel 2006 conseguendo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Oggi vive a Roma ma lavora a Milano, un andirivieni che mixa le due città restituite al pubblico con testi esplosivi, in cui Luca racconta in modo personale il proprio punto di vista sugli uomini e le donne che in questi anni ha conosciuto. Ha 31 anni e li porta con una certa disinvoltura, la stessa con cui vede nascere i figli dei suoi amici, il razzismo all’italiana e con cui è ebreo ma non veramente (davvero, non sul serio). Ad un certo punto scopre anche di avere un fratello brasiliano adottato e vista la paura delle forti emozioni, decide di affrontare il tutto con una buona dose di leggerezza. A tutto questo si aggiunge il difficoltoso rapporto con la sua terapeuta e una vita sentimentale disastrosa che lo porta a scoprire si l’amore, ma nel letto di fianco al suo.

Più di ogni altra cosa ama fare colazione, giocare a tennis e fumare sigarette. E’ protagonista di due edizioni di Stand Up Comedy e tre di CCN su Comedy Central. E’ autore televisivo, scrive per Quelli Che il Calcio... e collabora con il collettivo The Pills, nonché curare i testi della webserie Non C’è Problema, prodotta per Repubblica.it. Per Rai2 tra il 2014 e il 2016 crea e scrive la sketch-comedy Zio Gianni e nello stesso periodo raduna insieme al collega Giuseppe Sapienza, tutti gli standup comedian esibitisi al Teatro Franco Parenti e allo Sloan Square, in un contenitore dal titolo Milano Comedy Club. A Roma al club Oppio Cafè, sono ormai storiche le sue serate di Cocktail Comedy realizzate insieme a Daniele Tinti.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over65 18€; Ridotto Under35 15€; Gruppi 10€ – info@altacademy,it

Giovedì e venerdì h. 21.00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 - offofftheatre.biglietteria@gmail.com

SITO:

http://off-offtheatre.com/ -

FB: www.facebook.com/OffOffTheat...

www.instagram.com/offoffthea...