Venerdì 2 febbraio 2018, Max Manfredi & Andrea Tarquini approdano al Teatro Arciliuto di Roma con il concerto "NELLE NOSTRE CORDE", il tour di teatri e club che i due artisti stanno facendo per l’Italia. Per la prima volta insieme sul palco un mattatore della canzone ed un "giovane" cantautore insieme. In comune hanno parecchie cose e su molte sono profondamente diversi, ma su tutte, oltre alle canzoni, hanno in comune la chitarra. Sono due chitarristi. Fabrizio De André disse di Max Manfredi "è il migliore della nuova generazione di cantautori", questo ama ricordare chi lo conosce poco, ma i dischi, i libri pubblicati, le collaborazioni ed i premi vinti da Max sono davvero tantissimi. Andrea Tarquini, che invece ha pubblicato due bei dischi, fu allievo di Stefano Rosso del quale conserva una sorta di "memoria di palco" insieme alla tecnica chitarristica.

NELLE NOSTRE CORDE tour

con

Max Manfredi, voce e chitarra

Andrea Tarquini, voce e chitarra

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo Euro 10,00 (drink incluso)

Ore 21,30 - Concerto nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 - ridotto NewsLetter euro 12,00 )

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione

