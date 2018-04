Roma, 2 maggio: #MaggiodeiLibri a Roma - Teatro Arciliuto e Giovanna d’Arco Onlus insieme contro la pedofilia

Mercoledì 2 maggio 2018, presso il Teatro Arciliuto di Roma, la Giovanna d’Arco Onlus con la partecipazione del Rotary Club Roma Centenario, in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia, presenta "iostoconletartarughe" (Emigli Editore). Interverranno l’Avv. Maria Pia Capozza (Fondatrice Giovanna d’Arco Onlus) e l’Avv. Antonella Volpe (Presidente del Rotary Club R.C.). La serata, presentata da Annapaola Ricci (giornalista di RAI1), prevede letture di alcuni brani scelti dall’omonimo libro di Simonetta Bumbi, intermezzi musicali e concerto finale.

Prenderanno parte all’evento: Priscilla Micol Marino (voce recitante), Martina Palmitesta (voce recitante), Paolo Rainaldi (chitarra), Annapaola Ricci (voce cantante), Enrico Di Troia (voce recitante), David Forti (pianoforte), Eleonora Giovannini (poetessa).

Evento inserito nella programmazione della ottava edizione del #MaggiodeiLibri Per la Giornata Nazionale contro la Pedofilia la Giovanna d’Arco Onlus invita ad Ascoltare - Prevenire - Proteggere - Dare voce e Garantire Giustizia alle vittime di questo orrendo Crimine e alle loro famiglie, perché un bambino vittima di pedofilia è un bambino che muore ogni giorno, per tutta la sua vita. I costi sociali del fenomeno degli abusi sono ingenti e sommersi. Facciamo luce sulla pedofilia, che deve considerarsi un crimine contro l’umanità perché viola per sempre la purezza dei bambini, e la Giovanna d’Arco è nata per tutelare i diritti dei minori senza distinzioni di razza, religione o cultura.

Il motto della Giovanna d’Arco Onlus è “Omnia vincit Amor” perché crediamo che se il bambino cresce in un ambiente di amore la sua struttura psico-fisica si sviluppa in modo più armonioso ed equilibrato. Per tale ragione offre consulenza e sostegno psicologico, legale e pedagogico gratuito al Numero Verde 800 171625 - Centro Ascolto Minori e Famiglia sito in via Rasella 150. La Onlus nasce nel 2001 per la tutela dei minori e nel tempo si è dedicata al contrasto di ogni forma di abuso sui minori - con particolare attenzione al fenomeno della pedofilia - ed alla educazione dei bambini. In tema di educazione la Giovanna d’Arco Onlus ha ideato il metodo Giodarcopolis di educazione ai valori della vita attraverso il gioco, che sta sperimentando coordinando le attività educative del Circolo Ricreativo Pianeta Minori e proponendo laboratori nelle Scuole di Roma. Crediamo che educare ai valori sia la strada giusta per prevenire il disagio.

Contatti Giovanna d’Arco Onlus E-mail: associazionegiodarco@gmail.com Sito Web: www.giovannadarco.eu N. Verde 800 96 02 37 (lun/ven ore 10 -19) Mobile 327 380744, Fax 06 45200083 N. Verde Sportello "Centro Ascolto Minori e Famiglia" 800 17 16 25 (lun/sab ore 10-19)

Iostoconletartarughe - Serata /Evento Contro la Pedofilia

Dalle ore 20.30 AperitivoCena, e dalle ore 21.30 presentazione editoriale e concerto. AperitivoCena e Concerto Euro 25,00 Una parte dell’incasso della serata sarà devoluta a favore della Giovanna D’Arco Onlus e in particolare del Centro Ascolto Minori e Famiglia.

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione

Ulteriori Info:www.arciliuto.it/it/programm...

Contatti Evento:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 16,00 in poi)

– mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it