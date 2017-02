Roma, 2 marzo, le ’Incantautrici’ live al Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica

Nathalie, Barbara, Diana e Cristiana sono quattro amiche cantautrici che arrivano da mondi musicali molto diversi ma la cui combinazione è capace di creare un mash-up sonoro davvero eclettico. L’idea di unire in un progetto live i rispettivi linguaggi musicali interagendo con voce o strumenti l’una nei brani dell’altra, risale ai tempi del mitico music club Lian Club di San Lorenzo.

Il 2 marzo, le Incantautrici – questo il titolo dato al format – ripropone a distanza di anni sul palco del Teatro Studio Gianni Borgna – Auditorium Parco della Musica di Roma, la magia di un incontro che è un po’ la fusione dei rispettivi percorsi artistici. Un concerto che vuole essere anche una celebrazione intima dell’amicizia e dell’arte.

Il live sarà arricchito dalla presenza di amici ospiti speciali come Stefano Fresi, Pejman Tadayon, Dap, Ersilia Prosperi, Adriano Russo, Filippo Schininà ed il coro riunito Chaosity-Singing Movie diretto da Barbara Eramo.

Produzioni recenti:

Barbara Eramo con Emily - canzoni composte sulle poesie di Emily Dickinson; Diana Tejera con “Al cuore fa bene far le scale” realizzato con la poetessa Patrizia Cavalli e OOPS! il disco d’esordio di ED Mondo, il duo di Diana con la trombettista Ersilia Prosperi;

Produzioni in corso

Nathalie, vincitrice di X Factor nel 2011, ha un nuovo disco in preparazione; Cristiana Polegri è autrice e protagonista dello spettacolo teatrale musicale “ Brava , suoni come un uomo”