Roma, 20, 21, 27, 28 e 29 novembre: “WOMEN IN SONG” al Teatro Arciliuto di Roma

Il 20, 21, 27, 28 e 29 novembre 2018, presso il Teatro Arciliuto in Roma, andrà in scena lo spettacolo "WOMEN IN SONG", scritto e diretto da Barbara Begala. Un omaggio a l’Universo Femminile, in un gioco divertente ed emozionante, ma soprattutto stravagante, con Barbara Begala (voce), Roberta Bagnolo (voce) e Stefania Tallini (pianoforte).

WOMEN IN SONG non è un concerto, non è una commedia. È un grande Cabaret musicale che strizza l’occhio a l’avanspettacolo, al varierà, al teatro canzone, al musical, fino ad arrivare al trash di certi programmi tv di oggi!

Women in Song

Un Atto unico dall’andamento bizzarro!

In scena un pianoforte e tre donne:

“Noi interpretiamo Grandi Artiste del mondo della musica, ci travestiamo, entriamo nel loro mondo, vi raccontiamo il loro vissuto, cantiamo le loro canzoni… Non “imitiamo” , ma suggeriamo alla vostra memoria i personaggi… Aretha Franklin, Liza Minnelli, Tina Turner e tante altre donne forti, determinate… il cui successo è stato direttamente proporzionale alla sofferenza vissuta. Artiste che hanno fatto della voce e della musica il mezzo per restare aggrappate alla vita, dando alla loro Arte un significato più profondo…"

Link Evento: www.arciliuto.it/it/programm...

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione.

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 - 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 16,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it