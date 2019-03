Una serata evento, quella in programma mercoledì 20 marzo al Cinema Farnese di Roma, all’insegna dei cortometraggi e del cinema di qualità.

La storica sala romana, infatti, proietterà in anteprima (ore 20.15) gli otto titoli che compongono la selezione della 20esima edizione di Cortometraggi che passione, l’iniziativa promossa dalla FICE - Federazione Italiana Cinema d’Essai, nata con l’obiettivo di diffondere nelle sale cinematografiche una tipologia di prodotto, quella del cortometraggio, che nel corso degli anni è divenuta sempre più centrale e apprezzata da parte dei più importanti festival.

La selezione di quest’anno potrà contare, tra gli altri, sugli ultimi due corti vincitori del David di Donatello: Frontiera, di Alessandro Di Gregorio e Bismillah, di Alessandro Grande. Gli altri titoli selezionati sono Im Bären, di Lilian Sassanelli, ambientato a Berlino con Ondina Quadri; Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi, black comedy di Cosimo Alemà, tutta in piano sequenza con le travolgenti Irene Ferri, Anna Ferraioli Ravel, Pilar Fogliati e Nina Fotaras; il film di animazione Mercurio, di Michele Bernardi; il documentario My Tyson, di Claudio Casale; Prenditi cura di me, di Mario Vitale, una storia romantica con Daphne Scoccia (lanciata in Fiore) e Filippo Scarafia; Per sempre di Alessio Di Cosimo, un delicato racconto con Lou Castel.

La proiezioni avverrà alla presenza di alcuni degli autori, degli attori e dei produttori dei cortometraggi selezionati. Hanno già confermato la loro presenza Alessandro Di Gregorio, Alessandro Grande, Claudio Casale, Mario Vitale, Alessio Di Cosimo e Lilian Sassanelli insieme a parte dei cast artistici e tecnici, le produzioni e le distribuzioni.

I film che compongono Cortometraggi che passione, evento realizzato con il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con la collaborazione del laboratorio Image & Light, di OpenSky e Telespazio, dopo il lancio del 20 marzo saranno disponibili per serate evento o in abbinamento al lungometraggio in programmazione.

Ingresso anteprima al Farnese: 3 euro.

Info: www.fice.it