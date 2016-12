Si tiene a Roma – domenica 20 marzo 2016 – dalle ore 10:00 alle 19:00, presso i locali dell’Associazione Culturale ‘La Farandola’ (via Pietro Romualdo Pirotta, 95), la prima edizione di “Strippando - Un mondo di fumetti da collezionare”, evento che darà l’occasione agli appassionati di fumetto di incontrarsi, trovare pezzi rari, completare le proprie collezioni, conoscere collezionisti, autori ed editori, visionare film, partecipare a dibattiti sul collezionismo e sul mondo del fumetto, ritrovare quindi la gioia di una passione che spesso non ha un luogo dedicato in cui esprimersi. ’Strippando’, organizzato dall’Associazione Culturale ’La Farandola’, si avvale del coordinamento artistico del giornalista e scrittore Luca Raffaelli, dell’appassionata collaborazione del collezionista Bruno Monetti e del giornalista Renato Pallavicini e si svolgerà tutti i mesi, una domenica al mese. Grande ospite della prima edizione, il Maestro del fumetto Rodolfo Torti, che alle ore 15:00 incontrerà il pubblico ed esporrà numerose tavole originali – che saranno messe in vendita - delle sue serie più famose tra cui Martin Mystère, Jan Karta, Rosco & Sonny, Tiberio e Leo Greco. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 aprile. Torti, romano, già collaboratore di riviste quali Lancio Story, Skorpio e Il Giornalino, ex direttore artistico della casa editrice Comic Art, ha vinto nel 1995 il Premio Yellow Kid come miglior disegnatore italiano.

Il programma della giornata prevede anche due proiezioni del documentario Animeland, di Francesco Chiatante, alle ore 12:00 e alle ore 17:00, entrambe alla presenza del regista. Il film, presentato in anteprima al recente Roma Fiction Fest, è dedicato interamente al mondo di Manga e Cosplay giapponesi e vede la partecipazione di registi, autori e attori quali Michel Gondry, Masami Suda, Yoichi Takahashi e Valerio Mastandrea.

“Una passione – sottolinea Raffaelli - è sterile, inutile e smorta, se non la si condivide. Figuriamoci se poi si parla di fumetto: quest’arte così giovane e dalla storia così turbolenta e appassionante, è un mondo dalle diramazioni infinite. “Strippando” permette finalmente al mondo del collezionismo di ritrovarsi a Roma dopo tanto tempo. Anche in questo caso, collezionare vuol dire cercare, sfogliare, documentarsi e quindi smuovere la passione per soddisfarla e poi volare in alto, tra le nuvole… dei fumetti, ovviamente!”.

All’interno della manifestazione è previsto un punto ristoro.

Per maggiori informazioni

bibliofarandolafumetto@gmail.com

facebook strippando

cell. 331 2822212 / 347 6674620

Ingresso

Contributo associativo: 2 euro

Ingresso libero fino a dieci anni