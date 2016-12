Roma 2016 - Premio Roma Videoclip - Il Cinema incontra la Musica

Grande successo martedì 18 ottobre alla conferenza stampa della XIV EDIZIONE ROMA VIDEOCLIP – IL CINEMA INCONTRA LA MUSICA. L’appuntamento si è tenuto in un affollatissimo Spazio Lazio Film Commission Auditorium Arte, nell’ambito degli eventi collaterali della Festa di Roma. Durante la conferenza stampa sono state annunciate alcune anticipazioni, presentazioni e proiezioni di videoclip, trailer, colonne sonore di artisti, registi e produzioni che si sono cimentati tra Cinema e Musica, per la premiazione ufficiale che si terrà a Roma alla Casa del Cinema il 13 dicembre 2016. Tra gli ospiti presenti: Piero Pelù, Cosimo Damiano Damato, Brenno Placido, Bianca Guaccero, Blasco Giurato, Zero Assoluto, Emiliano Marsili, Alessio Di Cosimo, Dino Abbrescia, Paolo Sassanelli, Giampietro Preziosa, Tony Trupia, il Presidente di Lazio Film Commission Luciano Sovena.

Durante la serata si è tenuto l’incontro ravvicinato con Piero Pelù moderato da Steve Della Casa con la presentazione e proiezione in anteprima nazionale del corto “TU NON C’ERI “di COSIMO D’AMATO, scritto da Erri De Luca interpretato da PIERO PELÙ, anche compositore della colonna sonora, e con Brenno Placido, Bianca Guaccero. Durante l’incontro, Francesca Piggianelli ha annunciato, inoltre, lo “Special Award - Il cinema incontra la musica” che è stato conferito a Piero Pelù non solo per il suo toccante ruolo ma anche per la regia, il cast artistico e tecnico che hanno realizzato il film breve "Tu non c’eri".

SPECIAL AWARD anche agli Zero Assoluto per il VIDEOCLIP “DI ME E DI TE” con la regia di Gaetano Morbioli per aver conquistato le classifiche radio e di vendita totalizzando più di 4.300.000 views del videoclip ufficiale e per l’originalità.

La serata è proseguita con l’anteprima nazionale (il cinema incontra la musica e lo sport) del documentario in fase di realizzazione “TIZZO storia di un grande campione” di ALESSIO DI COSIMO, la storia di EMILIANO MARSILI, campione del mondo dei pesi leggeri, uno dei migliori pugili degli ultimi vent’anni, 35 incontri da professionista con 34 vittorie ed un pareggio. Italiano, nato a Civitavecchia, il documentario racconta la sua storia commovente da lavoratore del porto a campione del mondo, con le testimonianze di chi gli è stato accanto in questo duro cammino.

E’ seguita l’anteprima clip “Il cinema incontra la musica” della mini serie tutta da ridere “LA SPES”, di SUSY LAUDE con Dino Abbrescia, Giampietro Preziosa e la partecipazione di Paolo Sassanelli.

SPECIAL AWARD SOCIALE “PERCHÉ” di ALEX BRITTI regia IVANO DE MATTEO con la partecipazione di Carolina Crescentini, Michela Quattrociocche, Anna Ferzetti, Caterina Shula, Francesco Montanari, Massimiliano Bruno, Rolando Ravello, Gian Marco Tognazzi, Vincent Riotta, (video contro la violenza sulle donne).