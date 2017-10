ROMA 2017: presentato il Roma Videoclip festival con Sergio Cammariere

Roma Videoclip, giunta alla quindicesima edizione, tra le più importanti kermesse di incontri ravvicinati tra cinema e musica, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, dedicata al settore della musica e del cinema. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori, live film concerto, produzioni ed etichette discografiche, insomma, un appuntamento dove si incontrano e sono premiati i più importanti protagonisti del settore cinematografico e musicale, con grande risalto a videoclip indipendenti e a sfondo sociale. "L’obiettivo di Roma Videoclip - sottolinea Francesca Piggianelli - è da sempre quello di rendere omaggio al connubio tra cinema e musica e di valorizzare il genere del videoclip, che rappresenta una forma di arte espressiva, a tutti gli effetti un micro film".

Si prevede un’edizione speciale, con grandi artisti del cinema,della musica ed una rassegna dedicata agli indipendenti, la Premiazione si terrà il 13 novembre alla “Sala Fellini” Cinecittà Studios, il 10 novembre all’Apollo 11 “Festa del videoclip Indie”.

Accolti dalla stampa, dagli ospiti e dai numerosi fans, sono stati premiati il cantautore Sergio Cammariere, di cui è stato proiettato in anteprima il videoclip animato “Dalla pace del mare lontano”, diretto da Cosimo Damiano Damato, e come attrice rivelazione, Blu Yoshimi per il videoclip “Almeno tu” di Francesca Michielin, tratto dal film Piuma di Roan Johnson, interpretato dalla stessa Yoshimi. Tanti gli ospiti, tra cui Alessio Bernabei, Federico Zampaglione, Sergio Menghini, Andrea Rivera, Tony Renis e Matteo Persica con il suo nuovo libro Rino Gaetano - essenzialmente tu.

Il festival è realizzato con il patrocinio di Regione Lazio e Mibact - Direzione Generale Cinema, con il supporto di Cinecittà Luce e in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.

Ufficio Stampa

Carlo Dutto

cell. 348 0646089

carlodutto@hotmail.it