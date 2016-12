Roma, 21 aprile - Il samovar di Ugo G. Caruso dedicato all’Argentina degli anni 70

Per il secondo appuntamento del ciclo "Il samovar di Ugo G. Caruso" giovedì 21 aprile alle ore 20.45 è in programma al Teatro Altrevie (via Caffaro, 10) di Roma:

ARGENTINA ANNI ’70. IL DELITTO PRIVATO DI UN ASSASSINO DI STATO

Ospite dell’incontro Italo Moretti, già direttore del TG3 e testimone diretto di quegli anni nell’America Latina cui ha dedicato vari saggi e reportage. Insieme rivedranno e commenteranno il magnifico film "Il segreto dei suoi occhi" (El secreto de sus ojos - Argentina 2009) di Juan Josè Campanella, Oscar per la migliore pellicola straniera e vincitore di due premi Goya. Scritto da Eduardo Sacheri con lo stesso Campanella, il film è interpretato da Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella, Pablo Rago, Javier Godino, Carla Quevedo, Josè Luis Gioia. Potremmo definirlo un giallo "esistenzialista", un thriller filosofico, non già iscrivibile al genere "civile" o di denuncia politica. Eppure lo sfondo sociale e politico finisce col coincidere con quello della famigerata "Junta" di Videla e la sua "guerra sucia" contro gli oppositori e anche il fútbol, tanto importante per il consenso al regime durante e dopo il Mundial del ’78, offre alla fine la chiave di decifrazione di un delitto a lungo irrisolto. Insomma, un incontro da non perdere con un testimone d’eccezione! I partecipanti saranno accolti con un piccolo buffet di benvenuto. La quota partecipativa come contributo alle spese è di 3€.