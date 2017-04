Venerdì 21 aprile ore 21.00

Apollo 11, via Bixio, 80/a

(angolo via Conte Verde) - Roma

QUEEN KONG

un film di Monica Stambrini, Italia, 2016, 19’

PORNO E LIBERTÀ

un film di Carmine Amoroso, Italia, 2016, 78’

Nastro D’argento Miglior Film - Cinema Del Reale

Al termine della proiezione la regista MONICA STAMBRINI il regista CARMINE AMOROSO l’attore LUCA LIONELLO il produttore e direttore della fotografia PAOLO FERRARI l’organizzatore dell’Hacker Porn Film Festival FRANCESCO COSTABILE incontreranno il pubblico.

Queen Kong

Appartati dietro ad un albero di un parco, un uomo e una donna fanno sesso. Sono entrambi eleganti, la musica della festa proviene dalla villa poco lontano. Lei è molto bella ed eccitante ma lui non riesce ad avere un’erezione. Un cellulare li interrompe. Stranita e delusa, lei fa per tornare alla festa ma invece scompare nel bosco. Lui la segue svogliatamente. Il bosco è buio e la vegetazione sempre più fitta. L’uomo la chiama, inciampa, cade in un fosso e, quando si risolleva, al posto della sua donna trova una strana creatura. Terrorizzato l’uomo prova a fuggire ma Queen Kong non glielo permette finché non avrà finito con lui.

Porno e Libertà

Porno e Libertà è il primo documentario che racconta la rivoluzione sessuale e la liberazione del porno avvenuta in Italia tra gli anni sessanta e ottanta. Il film è stato prodotto in modo del tutto indipendente senza finanziamenti pubblici o privati. Attraverso un viaggio divertente ma anche profondo e analitico, Porno e Libertà rivela come la pornografia è diventata un’arma di cambiamento e di lotta sociale e politica, raccontando le storie di ribelli e innovatori come Lasse Braun, Riccardo Schicchi, Cicciolina, Giuliana Gamba, ecc. e la loro battaglia contro censure, sequestri e ripercussioni politiche e di costume.

Ingresso con tessera associativa Apollo 11 (sottoscrivibile in loco)

Per prenotazioni booking@apolloundici.it

Le prenotazioni dovranno essere convertite in biglietti presso la biglietteria almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. La prenotazione non convertita non dà diritto di accesso all’evento.