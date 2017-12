Roma, 21 dicembre: Francesco Venerucci Piano Trio, in concerto

Francesco Venerucci PIANO TRIO

Giovedì 21 dicembre 2017

Teatro Arciliuto Piazza Montevecchio, 5 – Roma

A poca distanza dal felice esordio in piano solo in occasione dell’uscita del suo ultimo cd Early Afternoon (Dodicilune/Ird) che ha emozionato il numeroso pubblico della Casa del Jazz, Francesco Venerucci torna, giovedì 21 dicembre 2017, ad esibirsi in un luogo altamente significativo, il Teatro Arciliuto di Roma, sede storica dell’omonima associazione dedita alla promozione dell’arte e della poesia. Il Pianista e compositore romano presenterà la sua musica sotto una lente diversa, non più in solo, ma in Piano Trio. Con lui suoneranno Francesco Ponticelli al contrabbasso e Bruno Tagliasacchi Masia alla batteria. In programma, tra gli altri, brani originali di Francesco Venerucci inclusi nei cd Early Afternoon e Tango Fugato entrambi pubblicati dalla Dodicilune Records.

Francesco Venerucci si è diplomato in composizione sotto la guida di Claude Ballif, svolgendo contemporaneamente studi di armonia, analisi, direzione d’orchestra, e orchestrazione·a Parigi, e in pianoforte sotto la guida di Valentino Di Bella.Ha conseguito un Master post laurea in composizione teatrale e coreutica sotto la guida di Fabio Vacchi per il dramma musicale·Kaspar Hauser, su libretto di Noemi Ghetti, eseguito nel 2011 in prima mondiale all’Opera di Tirana. Attivo concertisticamente dal 1985, ha partecipato a numerose rassegne e registrato programmi radiofonici e televisivi. Ha composto musica da camera, lirica e sinfonica, colonne sonore, balletti e musiche di scena.Nel 2012 ha composto l’Opera Lirica Scanderbeg da un melodramma perduto di Vivaldi, ·su libretto di Quirino Principe, commissionato dal Teatro Nazionale d’Opera e Balletto d’Albania e co-prodotto dalla Verona Opera Academy.Vincitore di concorsi internazionali, ha visto le sue opere eseguite in importanti festival, sale da concerto e teatri d’opera. Ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestra of Colors, il Danish Saxophone Quartet e il Quinteto Tango Extremo. Ha partecipato a varie incisioni discografiche in qualità di compositore, arrangiatore e pianista. A suo nome ha realizzato il cd Tango Fugato (Dodicilune, 2007) con la partecipazione, tra gli altri, di Michele Rabbia, Marco Siniscalco e Gianni Iorio e il cd Early Afternoon (Dodicilune, 2017), con la partecipazione del sassofonista statunitense Dave Liebman.

Concerto Francesco Venerucci PIANO TRIO

con

Francesco Venerucci, piano

Francesco Ponticelli, contrabbasso

Bruno Tagliasacchi Masia, batteria

