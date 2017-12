Roma, 21 dicembre: serata con Italo Moscati con doc e libro

CINEMA TREVI CINETECA NAZIONALE ROMA

Via del Puttarello (Fontana di Trevi) giovedì 21 dicembre 2017

ore 19 proiezione del film “1200 km di bellezza", di Italo Moscati

“…un Grande Viaggio per immaginare il Grand Tour del passato con i filmati del Luce di ieri e di oggi, in bianco e nero, e a colori; cercare nei racconti di viaggiatori un Paese vissuto come un paradiso, occhi sgranati sullospettacolo di una bellezza d’amare, da salvare: arte, paesaggi, danze, canzoni, ritmi, vita, donne e uomini, emozioni, baci rubati…un Paese dimenticato , spesso violentato, che cerca un futuro...”(Italo Moscati)

ore 20.30 presentazione del libro di Italo Moscati

ETTORE SCOLA E LA COMMEDIA DEGLI ITALIANI, edito da EDIESSE

Intervengono Gianni Amelio, Ugo Gregoretti, Achille Bonito Oliva, Fulvia Caprara, Emilia Costantini e l’ Autore e segue la proiezione del film di Ettore Scola, "Che strano chiamarsi Federico".