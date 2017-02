Roma, 21 febbraio: la montagna chiama Roma e L’Arciliuto risponde

Martedì 21 febbraio il Teatro Arciliuto, nel cuore della Capitale, ospita “Onde Ritmiche - Jazz e Teatro Comico dopo il Terremoto”, uno spettacolo/concerto di improvvisazione letteraria e musicale, a favore della raccolta fondi organizzata dall’Associazione Letterappenninica per la costruzione di un circolo ricreativo per il comune di Posta (Rieti), un piccolo centro sul comprensorio del Monte Terminillo, rimasto un pochino fuori dall’attenzione mediatica, ma altrettanto drammaticamente colpito dal terremoto e dalle recenti violente nevicate.

E in favore della costruzione di una struttura in legno che diventi vitale luogo di incontro e scambio per la sua popolazione, l’Associazione diretta da Federico Pagliai, scrittore, infermiere e volontario del Soccorso Alpino Speleologico sulla montagna pistoiese, ha già raccolto una gran parte della somma richiesta per raggiungere l’obiettivo.

Per partecipare all’iniziativa, la scrittrice e comedian Arianna Porcelli Safonov, romana di nascita ma “montanara” di adozione - autrice del fortunato libro “Fottuta campagna”, edito da Fazi - ha ideato una serata di improvvisazione dove porta i suoi monologhi tratti dallo spettacolo Ríding Tristocomico e pezzi inediti, alternati all’improvvisazione dei musicisti che hanno aderito al progetto: Massimo Nunzi, Direttore e compositore, sul palco nella veste di trombettista, Giovanni Di Cosimo (tromba) con Marco Conti (sax), Arturo Valiante (pianoforte), Paolo Pecorelli (basso), Marco Bonini (chitarra), Cristiano De Fabritiis (batteria). Tutti sulle tavole dell’Arciliuto che ha scelto con entusiasmo di partecipare e supportare l’iniziativa.

Onde ritmiche dunque, per supportare un progetto che ancora una volta nasce dalla convinzione che la cultura e i suoi luoghi di aggregazione siano un tassello fondamentale nella ricostruzione di un Paese, della sua identità e nella conservazione della sua storia e memoria.

10 Euro la quota richiesta per partecipare, anche se ci sarà comunque la possibilità di donare anche in loco.

La gestione dei fondi è a totale cura dell’associazione Letterappenninica che promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione delle arti letterarie sui crinali dell’Appennino pistoiese.

Ogni anno il Festival Letterappenninica raduna artisti, autori e musicisti che danno voce agli Appennini di tutta Italia.

http://letterappenninica.it/index.php

Dalle ore 20,00 - Aperitivo Cena a buffet nel salotto musicale, comprensivo drink Euro 10,00

Si consiglia la prenotazione

Ore 21,00 Onde Ritmiche nella sala teatro

Info e Contatti Evento:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 o al mobile 333 8568464

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it