Roma, 21 maggio: ’Festina lente – Affrettati lentamente’ al Nuovo Cinema Aquila

Domenica 21 maggio il lungometraggio “Festina lente – Affrettati lentamente” di Lucilla Colonna verrà nuovamente proiettato a Roma al Nuovo Cinema Aquila, dove alcune settimane fa era stato accolto con grande interesse, da parte di un pubblico attento e partecipe. Ma per l’occasione è stata introdotta nel programma una gustosa variante: per la prima volta durante questo evento, il cui inizio è previsto per le ore 19.00, verrà proposto assieme al film anche il cortometraggio d’esordio della regista, “Tre”, che grande curiosità aveva destato nel corso del RIFF (Rome Independent Film Festival) edizione 2011.

Presso il Nuovo Cinema Aquila sito in Via L’Aquila 66, Pigneto, verranno quindi proiettati in rapida successione “Festina lente – Affrettati lentamente” e “Tre”, alla presenza dell’autrice Lucilla Colonna e di alcuni interpreti di una o di entrambe le produzioni cinematografiche. Tra gli attori che dovrebbero partecipare all’evento segnaliamo Francesca Ceci (protagonista di “Festina lente” nei panni della poetessa Vittoria Colonna, per il cui ruolo ha ricevuto premi in Spagna e negli Stati Uniti), Rimi Beqiri, Indri Qyteza Shiroka e Filippo Gili.

Ammirevole esempio di lungometraggio di finzione in costume completamente autoprodotto, “Festina lente – Affrettati lentamente” racconta cinquanta anni di Rinascimento italiano attraverso gli occhi di Vittoria Colonna (1490 – 1547), nobildonna nonché figura femminile di immensa sensibilità e cultura, interpretata per l’appunto da Francesca Ceci. Ella divenne amica e confidente di Michelangelo Buonarroti, che le dedicò alcuni dei suoi più struggenti sonetti, nei quali la magnificava con parole come queste: “Un uomo in una donna, anzi un dio, tramite la sua bocca parla”.

Ne approfittiamo anche per ricordare alcuni dei numerosi riconoscimenti ricevuti dal film in Italia e ancor più all’estero. WILD ROSE FILM FEST: Best International Feature Film Award, Best Director Award, Best Actress Award, Best Costumes Award. Menzioni speciali per Sceneggiatura e Scenografia. Nomination per Fotografia, Montaggio, Ensemble Casting. BARCELONA PLANET FILM FESTIVAL: Best Actress Award, Best Woman Filmmaker Nomination. INTERNATIONAL INDEPENDENT FILM AWARDS: Costume Design Award e Soundtrack Award. POETRY MOVIE AWARD conferito alla regista Lucilla Colonna, da parte dell’Associazione Culturale Cenacolo dei Poeti.