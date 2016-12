Servizi al cittadino, tutela, consulenza ma anche riciclo, arte, notizie e benessere. SenzaBarcode, fontato e diretto con passione da Sheyla Bobba parte con un nuovo Viaggio, un progetto ambizioso al servizio dei suoi lettori. Sabato 21 maggio alle ore 11, presso l’Hotel Blanc et Noir (via Alberese, 38), a Roma, ’In viaggio con SenzaBarcode’, presentazione ufficiale aperta al pubblico delle nuove rubriche e collaborazioni. QUI l’invito

Da sempre SenzaBarcode si occupa di fornire servizi al cittadino, di mettersi a disposizione per divulgare quanto più possibile i loro messaggi. Il 26 settembre 2012 è andato online il primo articolo, sono passati quasi 4 anni e per la rete -con la volontà, la tenacia e l’esperienza come uniche risorse- si tratta di tanto tempo! Oggi si comincia un nuovo viaggio che fornirà ancora più servizi al cittadino ma anche notizie, informazioni, sostegno, confronto finanche studi con Academy!

AIACE – assistenza consumatore europeo e Agorà- mediazioni civili

L’obiettivo di AIACE è quello della difesa dei consumatori, gli interessi dei soci e delle loro famiglie nei rapporti con fornitori di beni ed e di erogatori di servizi. AIACE vuole fornire ai soci e alle loro famiglie un servizio utile di informazione, consulenza, assistenza e tutela individuale e collettiva. Come tutte le altre Associazioni, avrà a disposizione due spazi a settimana in una rubrica riservata, fornirà notizie anche su anatocismo bancario. I servizi AIACE. Agorà Mediazione srl è una società che nasce dall’impegno di esperti professionisti del settore con l’obiettivo di offrire servizi altamente specializzati in tutte le materie della mediazione civile obbligatoria e volontaria. Agorà Mediazioni srl si avvale di Mediatori liberi professionisti in possesso dei requisiti di legge e con esperienza in materia legale, tributaria, commerciale, contabile e fiscale.

Avvocato del cittadino

E’ nata il 14 ottobre 2009 ed è già un punto di riferimento per migliaia di persone: è l’associazione Avvocato del Cittadino, la prima a Roma a sorgere su strada, a diretto contatto con le persone e le loro necessità. L’avventura di Avvocato del Cittadino inizia dall’idea e la passione di Emanuela Astolfi, giornalista pubblicista e consulente, che, dall’età di 24 anni, è impegnata sia nello scrivere e raccontare la cronaca capitolina che nella collaborazione con enti di volontariato. La rubrica fornirà servizi al cittadino e racconterà tante storie affrontate in questi anni di attività.

RegaliAmo Roma e dintorni e Mamme che idea!

Un gruppo nato su Facebook che in poche settimane ha già raggiunto risultati e obbiettivi importanti, Il gruppo RegaliAmo Roma e dintorni nasce con lo scopo di dare una seconda vita agli oggetti quotidiani che non utilizziamo più contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente,senza avere scopo di lucro e contribuendo cosi anche al benessere sociale, fornendo spesso un valido aiuto alle persone in difficoltà. Il gruppo è di solo regalo, è vietato qualsiasi passaggio di denaro. Mamme che idea, è un progetto marketing di ultima generazione, una associazione a promozione sociale, con lo scopo di rivalutare il ruolo della donna nel mondo del lavoro. Il marketing affianca e supporta le donne nella loro integrità, il gruppo diventa non solo virtualmente competitivo, ma in grado di sfruttare il web come nuova forma di comunicazione collettiva e di interazioni reciproche.

Alessandro Simonini e Olistage

Direttore accademia arti sceniche Olistage ,la sua rubrica si chiamerà Teatro e Spettacolo scrivendo anche di cinema e delle tante iniziative di danza data anche la sua collaborazione con Franco Miseria. Alessandro Simonini , oltre ad essere direttore artistico, è insegnante recitazione, Art Director e docente Scuola di recitazione a Roma, esperto in comunicazione, svolge seminari, corsi e…

Accademia Nazionale Scienze Olistiche e la dottoressa Rosanna Provenzano, dietista e nutrizionista

È la scuola di massaggio specializzata nel settore del benessere. L‘Accademia Nazionale Scienze Olistiche si caratterizza per una lunga e rimarchevole attività didattica svolta in tutta Italia e connotata da un ampia gamma di tecniche di massaggio, La dottoressa Rosanna Provenzano ci aiuterà a comprendere il mondo della nutrizione, ci darà consigli e condividerà con noi tante ricette e le storie di successi.

Tanti servizi al cittadino per offrire sempre più spazio e una dimensione ideale per tutti!

Ancora una volta vicino a SenzaBarcode c’è LineaPay -azienda leader nel settore della comunicazione e marketing, grazie a partnership strette con colossi del settore- e Enoteche d’Italia che ha selezionato una delle sue cantine per offrire a tutti gli ospiti un brindisi alla fine della presentazione! Vi aspettiamo presso la sala Azzurra dell’Hotel Blanc et Noir di via Alberese 38 a Roma, seguite le indicazioni per radio IES all’interno del complesso.