Roma 21 maggio, torna la NOTTE DEI MUSEI

In contemporanea con il grande evento europeo, che coinvolgerà quest’anno oltre 3000 musei e circa 30 paesi d’Europa, sabato 21 maggio 2016 torna a Roma la NOTTE DEI MUSEI con i principali Musei Civici e Statali della Capitale straordinariamente aperti in orario serale dalle ore 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00). La Notte dei Musei è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Aderisce all’iniziativa il MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, con la partecipazione di numerosi Musei Statali che saranno straordinariamente aperti in orario serale. Per l’elenco completo www.beniculturali.it Pagando il biglietto simbolico di 1 euro (salvo diversa indicazione) si potrà accedere al singolo museo o spazio culturale coinvolto, visitando tutte le mostre temporanee e permanenti ospitate, e assistere a concerti e spettacoli dal vivo.

Alla Notte dei Musei 2016 partecipano non solo i principali musei della città, ma anche spazi espositivi e gallerie d’arte private, accademie e istituzioni culturali straniere, università, e altri spazi culturali. Tra i siti coinvolti: MUSEI CAPITOLINI, CENTRALE MONTEMARTINI, MACRO, MACRO TESTACCIO, MUSEO DELL’ARA PACIS, MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI, MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE, MERCATI DI TRAIANO, MUSEI DI VILLA TORLONIA, TEATRO DI VILLA TORLONIA, LA PELANDA, COMPLESSO DEL VITTORIANO, GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA, PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, PALAZZO SENATORIO, SCUDERIE DEL QUIRINALE, MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA, MUSEO DEL VIDEOGIOCO VIGAMUS, MUSEO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, POLO MUSEALE SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, POLO MUSEALE ATAC, SPAZIO ESPOSITIVO TRITONE, GALLERIA ALBERTO SORDI, SALA VINCI, ACCADEMIA D’ARMI MUSUMECI GRECO, ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA.

In occasione della Notte dei Musei i Volontari del Servizio Civile saranno a disposizione dei visitatori dei MUSEI CAPITOLINI per fornire informazioni sulle opere esposte e sugli edifici museali.

I MUSEI CAPITOLINI ospiteranno alle ore 20.30 (presso Palazzo Caffarelli, spazio espositivo terzo piano) anche l’evento "C’erano un italiano, un tedesco e... una capra! ovvero: piccola storia del Campidoglio", a cura di e con Antonietta Bello. Attraverso le stanze e i corridoi di Palazzo Caffarelli, fra rocchi di antiche colonne, terrecotte, fotografie e divertenti aneddoti sarà possibile scoprire quanto la storia recente abbia trasformato il colle più famoso di Roma.

Saranno straordinariamente aperti al pubblico per la Notte dei Musei, ad ingresso gratuito, la Camera dei Deputati, dalle ore 20 alle ore 2 (ultimo ingresso da piazza Montecitorio all’01.30), e il Senato della Repubblica, dalle ore 20.00 alle ore 2 (ultimo ingresso da piazza Madama all’01.20).

L’Auditorium Parco Della Musica aderisce alla Notte dei Musei con l’apertura serale gratuita del Museo Archeologico e del Museo Aristaios dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con visite guidate gratuite alle 20.30 - 21.30 - 22.30. Ultimo ingresso ore 23.00.

In collaborazione con la Fondazione Sorgente Group, sono previste visite guidate serali per la mostra “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C. e idoli arcaici della Fondazione Sorgente Group” presso lo Spazio Espositivo Tritone.

Apriranno eccezionalmente al pubblico, gratuitamente, le proprie mostre l’AMERICAN ACADEMY IN ROME (mostra "Studio Systems”), l’ACCADEMIA D’EGITTO DI BELLE ARTI (mostra "Misteriosa scoperta della tomba di Tutankhamon"), la REALE ACCADEMIA DI SPAGNA (mostre "Estasi mistica e pienezza creativa" e "Protocolli e derive veneziani"), con apertura straordinaria anche del Tempietto del Bramante. L’ACCADEMIA DI FRANCIA VILLA MEDICI la mostra "Yan Pei-Ming Roma" con ingresso 1 euro. L’Ambasciata Argentina a Roma propone alle 20.30 presso CASA ARGENTINA il concerto gratuito Alberto Ginastera: cien años de musica argentina, con Susana Caligaris (soprano), Philip Salmon (tenore) e Anna Fernández Torres (pianoforte).

L’accesso sarà totalmente gratuito, come di consueto, presso i piccoli musei: MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO, MUSEO DELLE MURA, MUSEO CARLO BILOTTI, MUSEO PIETRO CANONICA, MUSEO NAPOLEONICO, MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA, E, PREVIA PRENOTAZIONE ALLO 060608, PRESSO IL MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI.

Tra i numerosi eventi di spettacolo in programma presso i Musei Civici e altri spazi culturali nella Capitale - selezionati anche tramite apposito avviso pubblico “Notte dei Musei 2016” emanato da Zètema Progetto Cultura - ricordiamo: il concerto PIANPIANO 2016 presso l’Esedra Marco Aurelio nei MUSEI CAPITOLINI (ore 20.30 - 22.15 - 24.00) con i pianisti Alessandro Gwis, Leonardo Pruneti, Stefano Sabatini, Vittorio Solimene, Gianluca Massetti, Andrea Saffirio; lo spettacolo ALICE FUTURA, FUNAMBOLISMI TRA ALGEBRA E DELIRIO alla CENTRALE MONTEMARTINI (ore 21.00 - 23.00) con Acustimantico e gli attori di Fabrica; il concerto ROSSANO BALDINI CON GIORGIO CANALI al MACRO TESTACCIO (ore 21.00 - 23.00 - 24.00) con il pianista Rossano Baldini e la leggenda del rock italiano Giorgio Canali; il concerto LE IMMAGINI DELLA MUSICA ai MERCATI DI TRAIANO (ore 21.30 - 22.30 - 23.30) con Massimo Alviti (chiatarra) e Alessandro Papotto (clarinetto, sax, flauto); il concerto FROM ITALIAN MOVIES al MUSEO DELL’ARA PACIS (ore 22.00 - 24.00) con musiche del cinema italiano del dopoguerra reinterpretate dai due protagonisti del jazz italiano Antonello Salis e Riccardo Fassi; lo spettacolo L’ALTRO SHAKESPEARE al MUSEO CARLO BILOTTI (ore 21.30 - 23.00) con gli attori Vittorio Pavoncello e Ro’ Rocchi e con il violinista Marco Valabrega; lo spettacolo CATASTROFE al MUSEO DELLE MURA (ore 20.40 - 21.20 - 22.00 - 22.40), messa in scena del testo di Samuel Beckett con Renato Carpentieri, Antonio Conforti, Valeria Luchetti; lo spettacolo ITALIA MIA - RAPSODIA POETICA RISORGIMENTALE al MUSEO NAPOLEONICO (ore 20.00 e 22.30) con versi e brani dei poeti più importanti d’Italia e del Risorgimento recitati da Cosimo Cinieri; lo spettacolo ELEONORA DUSE E ARRIGO BOITO. TEATRO E MUSICA A CASA DI PIETRO CANONICA presso il MUSEO PIETRO CANONICA (ore 20.30 - 22.30 - 23.30 - 24.00) con Marina Polla De Luca, Nausicaa Policicchio (soprano), Gianni Trovalusci (flauto traverso), Emanuela Longo (pianoforte), Chiara Marianetti (danzatrice); il concerto di MARIA PIA DE VITO E I BURNOGUALÀ presso il Salone d’Onore del MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI (ore 21.45 - 23.00 - 00.15), mentre nel Cortile (ore 21.00 - 22.30 - 23.45) si svolgerà gratuitamente NOTTE CIRCUS AL MUSEO con gli artisti di The Reggae Circus; lo spettacolo ROMA NAPOLI ANDATA E RITORNO al MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE (ore 21.30 - 22.30 - 23.30) con gli attori Edoardo Siravo e Gino Auriuso; lo spettacolo musicale I REMEMBER DJANGO, omaggio al grande chitarrista Django Reinhardt, presso il Casino Nobile di Villa Torlonia (ore 21.30 - 22.30 - 23.30 - 00.30) con Fabio Zeppetella (chitarra jazz) e Dario Deidda (basso elettrico e contrabbasso); il concerto gratuito del DUO MEREU-MERCURI (chitarra e mandolino) alla Casina delle Civette presso i MUSEI DI VILLA TORLONIA (ore 22.00); lo spettacolo L’ATLANTE DEL GRANDE KHAN presso la Sala Pietro da Cortona dei MUSEI CAPITOLINI (ore 21.30 - 23.15) con Tiziano Panici (voce narrante), il coreografo e danzatore Yoris Petrillo e la CIE Twain-Phisical Dance Company, la musica dal vivo di Giovanni di Giandomenico e Francesco Leineri; la MARATONA MANDOLINISTICA - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA E POPOLARE in Sala della Protomoteca (ore 21.00 - 22.00 - 23.00) con l’Orchestra Mandolinistica Romana; lo spettacolo RIDERE “AD ARTE” alla GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA (ore 20.00 - 20.40 - 21.20 - 22.00 - 22.40 - 23.20 - 24.00 - 24.40) con Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi, Silvia Siravo; lo spettacolo-concerto gratuito VALSE DE MEDUSE al MUSEO DELL’ARA PACIS (ore 20.30 - 23.00) con Le Cardamomò (Emanuela Belmonte - voce e clarinetto, Gioia Di Biagio - organetto e glockenspiel, Marta Vitalini - organetto e percussioni, Ivan Radicioni - chitarra e fiati); lo spettacolo IL CANTO DI SETHI - DALLA MESOPOTAMIA ALL’EGITTO, LA MUSICA DEI VOLTI DI PIETRA al MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO (ore 20.15 - 21.15 - 22.45 - 24.00) con James Wylie, Fausto Sierakowski (sassofoni) e Alexandros Rizopoulos (percussioni); lo spettacolo itinerante ad ingresso gratuito IN NOME DEL POPOLO ROMANO presso il MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA (ore 21.00 - 23.00) con l’attore e drammaturgo Leonardo Petrillo accompagnato dalle musiche dal vivo dalla Banda dei Granatieri di Sardegna e da una rappresentanza dei Lancieri di Montebello in divisa d’epoca, in collaborazione con l’Esercito Italiano. Il MACRO ospiterà lo spettacolo video-sonoro MACRORACCONTI - FARE UN FUOCO (ore 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 24.00 - 01.00), tratto da Jack London, con Riccardo Fazi (drammaturgia e voce narrante), video di Maria Elena Fusacchi, musiche originali di Viola Wildpanner. Presso il bookshop del museo, alle ore 20.00 e ad ingresso gratuito, si svolgerà l’evento di cultura gastronomica DULCIS IN FUNDO, quiz sensoriale con i prodotti del catalogo “Il cibo dell’Accoglienza”, a cura di ARM - Azienda Romana Mercati, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma.

La GALLERIA ALBERTO SORDI, per la Notte dei Musei, ospiterà dalle 22 all’una di notte il concerto gratuito LA NOTTE DEI CANTAUTORI, con l’esibizione dei cantautori italiani emergenti Nina Monti, Vito Muschitiello, Mari, Andrea Perrozzi, Enzo Ferrari, Francesco Fiumara.

L’ATAC apre al pubblico il proprio Polo Museale dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso per visita ore 23.15). I visitatori potranno visitare la rara collezione di locomotori e tram e assistere alle ore 21.00 al concerto della SWEETWATER JAZZ BAND, composta da Michael Supnick alla tromba e voce, Red Pellini al sax, Sergio Piccarozzi al banjo e Paolo Bruto D’Amore al basso tuba. Sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle 20 alle 02.00, ad ingresso gratuito, il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri (Piazza del Risorgimento, 46). Si esibiranno in concerto le Fanfare della Legione Allievi Carabinieri, il Coro del 134° Corso Carabinieri Allievi, il Gruppo di ottoni della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, il Coro Polifonico "Salvo D’Acquisto".

Il Teatro di Villa Torlonia ospiterà alle ore 21.00 l’evento SERATA KAFKA, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608, un viaggio all’interno di alcuni brani tratti dall’opera di Kafka, con Roberto Herlitzka accompagnato dalla musica klezmer interpretata dal vivo dal clarinetto di Alessandro Di Carlo e dalla fisarmonica di Adriano Di Carlo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale.

La Sapienza Università di Roma aderisce alla Notte dei Musei con l’apertura straordinaria del suo polo museale. Sarà possibile visitare dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso alle 01.15) i musei di Anatomia comparata, Antichità Etrusche e Italiche, Museo di Antropologia, Museo dell’Arte Classica - Gipsoteca Museo di Chimica, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Museo delle Origini, Museo Universitario di Scienze della Terra, Museo di Storia della Medicina, Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo, Museo di Zoologia. In programma mostre, conferenze, spettacoli e soprattutto visite guidate condotte da esperti nelle varie discipline. In programma presso l’Aula Magna - Palazzo del Rettorato alle 20.30 il concerto dell’Orchestra Musa Classica e alle 21.30 il concerto dell’Orchestra Etno MuSa.

All’Accademia Musumeci Greco, a partire dalle ore 21.00 si svolgerà l’evento I Duellanti: la scherma tra arte, storia e spettacolo. Il Maestro d’Armi Renzo Musumeci Greco, accompagnato dallo storico dell’arte Simone Ferrari, illustrerà le preziose armi della collezione di famiglia e il pubblico avrà anche l’opportunità di assistere ad esibizioni di campioni mondiali di scherma, mentre l’attore Francesco Meoni racconterà duelli famosi.

Anche Honos Art e le altre gallerie di Via dei Delfini (C.r.e.t.a. Rome, Evasioni Art Studio, Officina Alviti), aderiscono alla Notte dei Musei con iniziative e apertura straordinaria serale fino alle ore 24.00. Presso Honos Art avrà luogo, a partire dalle 21.00, l’evento Akragas, intorno alla mostra di Luis Serrano e Alessandro Crapanzano.

Durante la Notte dei Musei tutti potranno partecipare ad un contest su Instagram utilizzando l’hashtag #NDMroma16. Gli autori delle tre foto più belle saranno premiati con i biglietti per le mostre nei Musei in Comune.

Il programma è suscettibile di variazioni. Per il programma aggiornato e l’elenco completo delle strutture aderenti: www.museiincomuneroma.it

