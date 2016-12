“Perché il cinema è la vita e la vita è il cinema”, per questo l’Apollo 11, da ormai moltissimi anni, porta avanti la sua battaglia per un cinema di qualità, coraggioso, capace di sfuggire a dettami e stilismi prestabiliti. Un cinema attento alla dimensione sociale che lo circonda e capace di rappresentarla, facendosi strumento critico e analitico della stessa. Il cosiddetto cinema del reale,a lungo bistrattato dai circuiti tradizionali, che proprio grazie all’Apollo 11 – oggi, meglio conosciuto come ’la casa del documentario’, dei "racconti dal vero" – è riuscito a uscire al di fuori di quella piccola nicchia all’interno della quale era stato relegato.

Anche “Crocevia di sguardi”, risponde a queste esigenze e consolida il gemellaggio continuo tra ZaLab e Apollo 11, nel nome del cinema e della cultura.

L’evento è promosso in collaborazione con Crocevia di Sguardi e Fieri, con il sostegno di Siae.

Crocevia di Sguardi a Roma

Cinema Apollo Undici – Via Nino Bixio, 80/a

Lunedì 21 Novembre 2016 – ore 20. Daniele Vicari e il curatore di Crocevia di Sguardi, Pietro Cingolani, presenteranno In Jackson Heights, l’ultimo film di Frederick Wiseman.

Il costo del biglietto è di 5€ + la tessera associativa Apollo11.

In Jackson Heights è un quartiere di New York, nel Queens, dove immigrati di varie nazionalità vivono gli uni accanto agli altri in relativa armonia.

La proiezione è promossa da ZaLab, in collaborazione con Crocevia di Sguardi, Fieri e Apollo Undici. Con il sostegno di Siae.

IN JACKSON HEIGHTS

di Frederick Wiseman, USA 2015, 190’

L’area di Jackson Heights è un vero concentrato multiculturale, con Hare Krishna, persone transgender, bambini che studiano il Corano con lo hijab, e anziani ebrei che commemorano l’Olocausto. Ma Jackson Heights è a soli venti minuti di metropolitana da Manhattan, e i commercianti locali sono preoccupati per il futuro del quartiere; temono che farà la stessa fine del confinante Brooklyn, dove gli hipster hanno preso il sopravvento e la minaccia dell’invasione di grandi catene commerciali ha spinto gli affitti alle stelle. Dopo i precedenti film sulle grandi organizzazioni come ospedali, prigioni e su una compagnia di balletto, il pluripremiato regista Frederick Wiseman rivolge il suo sguardo alla grande varietà di subculture concentrata in un piccolo angolo di New York.

CROCEVIA DI SGUARDI

La rassegna di documentari Crocevia di Sguardi nasce a Torino nel 2005 dall’iniziativa di FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione) e dell’associazione culturale Antiloco ed è l’unica nel suo genere in Italia. Ogni anno presenta al pubblico il meglio del cinema documentario mondiale sul tema delle migrazioni e della diversità e accompagna le proiezioni con discussioni e analisi con registi, studiosi, giornalisti, policy maker ed esponenti della società civile.