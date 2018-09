Venerdì, 21 settembre 2018, al Teatro Arciliuto di Roma "VISIONS OF SYLVIAN IN CONCERTO", un grande incontro musicale per sax e piano con Andrea Polinelli e Antonio Magli.

Visions of Sylvian nasce dal desiderio di rielaborare e valorizzare l’ampio repertorio di David Sylvian non solo come momento celebrativo, ma soprattutto come base per un inconsueto percorso musicale. In quest’opera il ruolo del saxofono non è quello di meramente rendere le melodie vocali di Sylvian, ma soprattutto di trasmettere, unitamente all’atmosfera e ai colori creati dall’armonia del pianoforte, l’essenziale del contenuto poetico originale. Il sax affronta questa sfida approcciando in modo particolare la qualità del suono, la trasformazione del timbro, l’attento utilizzo della dinamica e il rispetto dei silenzi evocativi. Tra le composizioni: Forbidden Colours, Darkest Dreaming, Godman, Midnight Sun, Messenger, Pohlen Park e molti altri brani del repertorio di Sylvian a testimonianza della trentennale evoluzione di questo artista che da cantante del gruppo Japan e icona pop è approdato alle collaborazioni con Evan Parker, Derek Bailey e recentemente a quelle con con Henriksen e Jan Bang. Il libretto del CD presenta il determinante contributo di Christopher Young, autore di Alla Periferia biografia di David Sylvian, che ha suggerito anche l’ordine cronologico dei brani eseguiti.

Antonio Magli e Andrea Polinelli suonano insieme da più di 20 anni, la loro esperienza è ricca di collaborazioni live e in studio effettuate con numerosi artisti e organici strumentali che vanno dalla Big Band a formazioni più ridotte fino al consolidato Duo Jazz con il quale i due musicisti riescono a esprimere tutta la loro musicalità, liberi da strutture precostituite, dando vita a interessanti momenti di interazione improvvisativa. Il loro repertorio spazia attraversando generi differenti che vanno dalla rilettura dei classici jazz a temi provenienti dal repertorio pop-rock più moderno fino a composizioni contemporanee originali...

VISIONS OF SYLVIAN IN CONCERTO

