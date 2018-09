Venerdì 21 Settembre dalle ore 20

Club Dei Professionisti

Circonvallazione Gianicolense, 300 (ingresso libero)

Presentazione del libro Il karma in un paio di scarpe di Orietta Cicchinelli

TUGA edizioni & Tony Lupetti

Interverranno: l’Autrice, Gianluca Galletti e Tony Lupetti

Con la partecipazione straordinaria di Cinzia Mascoli

Il romanzo Il karma in un paio di scarpe, edito da TUGA, e scritto dalla giornalista e scrittrice Orietta Cicchinelli , sarà presentato il 21 settembre, dalle 20 nella suggestiva location del Club Dei Professionisti di Alessio Bertollini (Circonvallazione Gianicolense, 300). Nel libro scorre la storia di Antonio da Nocera, nato povero in una famiglia numerosa, ragazzino vivace, caparbio e desideroso di riscatto in una terra avara con i suoi figli. Una vita la sua vissuta interamente e intensamente alla massima velocità, negli anni delle guerre di camorra tra cutoliani e nuovi camorristi dove Antonio si ritrova a combattere una guerra non sua. E tutto a causa di un paio di scarpe…

Dopo il successo del romanzo Hijo de Puta-La parabola di un legionario (edito da MGC con Tony Lupetti), e del racconto La madre (edizioni NED, distribuzione ARION) Orietta Cicchinelli ci consegna un’altra emozionante storia su un microcosmo di varia umanità. Protagonista dell’opera è Antonio, classe 1960, ex camorrista, incontrato per caso, come racconta la stessa autrice nel prologo, una mattina d’aprile. «Aveva letto il mio libro Hijo de puta-La parabola di un legionario e mi disse di avere una bella storia da raccontare. Così iniziò a snocciolare i suoi ricordi che richiamavano fatti di cronaca lontani da me, fatti noti e meno noti. Senza indagare troppo su vicende di malavita organizzata e dintorni (che si possono trovare ben ricostruite in tomi-inchiesta, a mia volta consultati e citati in bibliografia) ho voluto concentrarmi sull’uomo e sui suoi trascorsi. M’incuriosiva. Dunque posso senz’altro affermare che questo non è un libro inchiesta né vuol essere uno studio sul fenomeno camorra. Non è un libro verità, ma è solo lo sguardo sul mondo di un personaggio particolare, il più silenzioso socio del club di biliardo gestito da mio fratello, un uomo che aveva bisogno di raccontarsi».

Durante la presentazione, interverranno: l’attrice Cinzia Mascoli, che leggerà brani scelti del libro; gli editori Tony Lupetti e Gianluca Galletti, e altri ospiti a sorpresa. Il karma in un paio di scarpe è il secondo romanzo della giornalista Orietta Cicchinelli, responsabile del servizio Cultura e Spettacoli del quotidiano Metro Roma, e già autrice del libro Hijo de Puta-La parabola di un legionario e del racconto La madre, dedicato al poeta e sceneggiatore Vincenzo Cerami, con il quale la scrittrice era unita da un profondo legame. Editato dalla NED nel Maggio 2015, La madre (che ha già avuto una seconda ristampa) si avvia alla sua seconda edizione. La copertina de Il karma in un paio di scarpe è un disegno originale di Gianfranco Esposito (aka Sinistro) illustratore. L’illustrazione è stata selezionata tra tante proposte dopo un interessante contest organizzato da Tuga e dall’autrice e che ha visto la partecipazione di diversi giovani e promettenti artisti del panorama italiano le cui opere saranno esposte durante il tour del libro.

Antonio “è il protagonista – come scrive Elio Sena nella prefazione – di una vicenda straordinaria, avvitata in un vortice di coincidenze, casualità, imprevedibili intervalli di fortuna, ma anche esposta alle fantasie di dominio sulla realtà più prosaica e comune, legale diremmo, grazie alla creazione di un mondo parallelo in cui l’onnipotente pensiero dell’infanzia si ritualizza in codici e misure di adulti fuorilegge. Questo pianeta, in orbita per conto suo, è abitato da desideri e bisogni che s’inseguono senza incontrarsi mai con quelli “degli altri” e spesso neanche tra loro, giacché troppe volte s’incagliano tra le sbarre di una finestra. Antonio, deriso e umiliato da bimbo per avere ai piedi scarpe smisurate, unica possibilità di un povero altrimenti a piede nudo, è dotato di un’intelligenza sopraffina, presto affidata al risentimento che chiede giustizia a sostituti del padre (quello vero benedice per affetto e leggerezza la prima malefatta del figlio) e della Legge dello Stato (sempre e per definizione anaffettiva). Così, noi che leggiamo entriamo e usciamo dal carcere con lui, c’imbattiamo in personaggi della Camorra (‘O Pazzo, Don Raffae’) e della Cronaca Nera (gli sgherri della Magliana, Izzo), seguiamo La Volpe (cioè il nostro furbo eroe) nelle sue imprese da paladino dei diseredati e da braccio armato del Capo senza scrupoli, lo invitiamo per un momento a fermarsi quando è in libertà e ci diamo alla macchia quando invece lo vediamo sfidare in pieno sole pericoli dalle scontate conseguenze. Come raccomanda il padre, in un momento assai delicato della “carriera” del figlio camorrista, noi pure gli diciamo: «Stai attento!», vibrando un poco anche per le parole del genitore troppo compiaciuto di aver «fatto bene a far nascere» quel suo settimo e ultimo figlio così “speciale”, ignorando di averlo destinato, forse proprio per una tale prefigurazione magica, a una vita spericolata, di obbedienza mascherata da ribellione, e a lungo senza sorriso”.

Il karma in un paio di scarpe sarà reperibile nelle migliori librerie da fine settembre. In programmazione un tour di presentazioni in diverse location di Roma e del Belpaese. Sarà, tra l’altro, al Pisa Book Festival dal 9 all’11 novembre. Prossimamente saremo al Caffè Letterario di Vincenzo Pultrone (in via Ostiense) da Fruttà a Bracciano e Monterosi, nella prestigiosa galleria d’arte SpazioCima, di Roberta Cima, in via Ombrone (nel cuore del quartiere Coppedè 9 www.spaziocima.it).