Sabato 22 Dicembre dalle ore 18

Teatro dei Contrari - ROMA

Viale dei Quattro Venti 38 (ingresso libero)

Serata Aperi-Libro

Il karma in un paio di scarpe

di

Orietta Cicchinelli

TUGA Edizioni & TONY LUPETTI

Interverranno: l’Autrice

Loredana Marinaccio Silvia Giordano, Elio Sena Gianluca Galletti

& Tony Lupetti

Con la partecipazione straordinaria di Diana Tejera, Cinzia Mascoli e Antonio Giuliani

UN VIAGGIO INASPETTATO, TRA VICENDE DI CAMORRA E VARIA UMANITÀ UN’ALTRA AVVINCENTE STORIA SCRITTA DA Orietta Cicchinelli EDITA DA TUGA Edizioni & TONY LUPETTI

CON LA PREFAZIONE DI Elio Sena

Il romanzo Il karma in un paio di scarpe della giornalista e scrittrice Orietta Cicchinelli al centro della serata-evento di sabato 22 dicembre dalle 18 al Teatro dei Contrari (Viale dei Quattro Venti, 38, ingresso libero) diretto da Giorgia Verri e Francesco Nannarelli.

Edito da Tuga Edizioni (casa editrice nata nel 2013) il libro racconta la storia di Antonio da Nocera, nato povero in una famiglia numerosa, ragazzino caparbio e desideroso di riscatto in una terra avara con i suoi figli. Una vita, la sua, vissuta alla massima velocità, che s’intreccia con personaggi ai limiti del surreale, negli anni delle guerre di camorra tra cutoliani e nuovi camorristi, in cui il protagonista si ritrova a combattere una guerra non sua. E tutto a causa di un paio di scarpe…

Dopo il successo di Hijo de Puta-La parabola di un legionario (MGC & Tony Lupetti), e del racconto La madre (edizioni NED, distribuzione ARION) Orietta Cicchinelli ci consegna un’altra emozionante storia su un microcosmo di varia umanità. Protagonista dell’opera è Antonio, ex camorrista, incontrato per caso una mattina d’aprile.

Durante l’Aperi-libro al Teatro dei Contrari, spazio inaugurato lo scorso 29 settembre nel cuore del quartiere romano Monteverde Vecchio, interverranno: la giornalista con la clessidra Loredana Marinaccio, che “interrogherà” a tempo la psichiatra (col pallino per la canzone) Silvia Giordano e il collega neurologo e giornalista Elio Sena, autore della prefazione del libro; la cantautrice romana Diana Tejera, (già autrice e frontwoman dei Plastico), l’attrice Cinzia Mascoli che leggerà brani scelti dal libro; gli editori Tony Lupetti e Gianluca Galletti (Tuga Edizioni) e l’attore Antonio Giuliani.

Il karma in un paio di scarpe è il 2° romanzo della giornalista Orietta Cicchinelli, responsabile del servizio Cultura e Spettacoli del quotidiano Metro Roma, e già autrice del libro Hijo de Puta-La parabola di un legionario e del racconto La madre, dedicato al poeta e sceneggiatore Vincenzo Cerami, con il quale la scrittrice era unita da un profondo legame. Editato dalla NED nel Maggio 2015, La madre (che ha già avuto una seconda ristampa) si avvia alla sua seconda edizione.

La copertina de Il karma in un paio di scarpe è un disegno originale di Gianfranco Esposito (aka Sinistro), illustratore, nato a Castellammare di Stabia, appassionato di letteratura e soprattutto di cinema.

L’opera è stata selezionata tra tante proposte, dopo un interessante contest organizzato da Tuga Edizioni e dall’autrice e che ha visto la partecipazione di diversi giovani promettenti artisti del panorama italiano, i cui lavori saranno esposti durante il tour del libro.

Il karma in un paio di scarpe è reperibile su Ibs e nelle migliori librerie da fine settembre. A seguire, un tour di presentazioni in diversi luoghi di Roma e del Belpaese.

