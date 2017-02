Mercoledì 22 febbraio ore 21.30, presso l’Itis Galilei (ingresso laterale di via Bixio, 80/a- angolo via Conte Verde) a Roma, Marco Vidino in MANDO CINE CONCEPT RECITAL, un’idea di Marco Vidino e Enzo Ascione (Italia, 2015, 52 min).

E’ una selezione di 50 film muti e classici moderni in bianco e nero sonorizzati con musica ed effetti. La selezione diventa un "lungometraggio docufilm" con un vero è proprio storyboard creato con spezzoni di pellicole famosissime che variano dal periodo fine-Ottocento al 1979. Gli autori hanno preferito lasciare l’audio originale per alcune scene.

Cine Concept perché tutta la struttura del filmato è basata sul concetto evolutivo del cinema, non a caso gli autori iniziano con una scena tratta da L’arrivée d’un train à La Ciotat (1896) dei Fratelli Lumiere per poi proseguire con una serie di scene tratte dai film muti più famosi e continuano con la fantastica Marylin, Alain Delon, Fellini, Allen e altri ancora in un processo che assume la forma di una storia nella storia.

Il lungometraggio, essendo legato al cinema muto in un rapporto di filiazione, riserva molte scene esilaranti con omaggi a i più grandi della storia, da Keaton a Chaplin, da Totó a Edoardo... Mando Recital perché a far da cornice ci sono le musiche di Marco Vidino suonate con mandolino elettrico con un set di strumenti elettronici, computer ed effetti... Il montaggio video è stato affidato a Vincenzo Ascione che non ha esitato a "decolorare" alcune pellicole, usando effetti moderni sul montato originale. Il sound design dell’intero progetto è stato affidato agli stessi autori che hanno saputo rendere con gusto, non alterandola eccessivamente, l’originalità dei filmati. Un progetto da vedere e da sentire, Mando Cine Concept Recital è un gioco che può fare lo spettatore al cospetto della pellicola (creata dal VJ Enzo Ascione e il Musicista Compositore Marco Vidino) sfidando la propria conoscenza cinematografica.

Ingresso con tessera associativa Apollo 11 (sottoscrivibile in loco)

Per prenotazioni booking@apolloundici.it

Le prenotazioni dovranno essere convertite in biglietti presso la biglietteria almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. La prenotazione non convertita non dà diritto di accesso all’evento.