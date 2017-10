Si tiene, domenica 22 ottobre a partire dalle ore 8:00 presso il Guido Reni District (via Guido Reni 7) a Roma la “Sanit Cardio Race”, corsa e passeggiata dedicate alla salute del cuore, giunta alla terza edizione. L’evento si svolge nell’ambito di SANIT, la manifestazione dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute, dell’attività fisica, della sana alimentazione e degli stili di vita salutari, nata nel 2004 e a ingresso gratuito. La Sanit Cardio Race vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, per contrastare la morte cardiaca improvvisa che colpisce circa mille persone ogni anno.

L’edizione 2017 si snoda attraverso un percorso che tocca Ponte Milvio, Foro Italico, l’Auditorium Parco della Musica e prevede, a partire dalle ore 9:00: 10 Km di corsa competitiva; 10 Km di corsa non competitiva; 5 Km di passeggiata e corsa non competitive; 1 Km di corsa competitiva per ragazzi e 1 Km di corsa non competitiva per bambini e ragazzi.

La partecipazione alla corsa richiede una donazione minima di 12 euro, mentre per i bambini e ragazzi fino a 14 anni l’iscrizione è gratuita. Il pacco gara contiene la maglia tecnica e gli omaggi degli sponsor e si potrà ritirare sabato 21 ottobre dalle ore 9 alle 18 presso il SANIT al Guido Reni Distric, mentre nello stand dello CSOT gli sportivi potranno usufruire di massaggi gratuiti preparativi alla cardio race di domenica. Informazioni, iscrizioni, percorso e regolamento: www.sanit.org/22-ottobre-cor...

La race risulta quindi occasione per visitare l’area espositiva che prevede check up gratuiti, stand di vendita e show cooking salutistici. La quota d’iscrizione sostiene le attività del Dipartimento di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma e la prevenzione cardiovascolare gratuita a contrasto della morte improvvisa dei giovani e degli adulti, sportivi e non e si tiene con il patrocinio della FIC, Federazione Italiana di Cardiologia, Presidente il Prof. Francesco Fedele. Durante la Sanit Cardio Race e tutto l’anno, presso scuole ed eventi aggregativi, sono portate avanti iniziative di prevenzione gratuita con elettrocardiogramma e consulenza medica e, proprio in occasione della gara, verrà svolto gratuitamente anche l’esame di ecoscopia a tutti i giovani sportivi: un esame ulteriore rispetto all’ECG che aiuta a individuare e prevenire rischi nella pratica sportiva.

Per maggiori informazioni

www.cardiorace.it

Dreamtour – Divisione Eventi

Piazza delle Crociate, 2 - Roma

Tel. 06 4817254

info@sanit.org