Dal 23 al 25 novembre 2018, presso il Teatro Arciliuto di Roma, sarà di scena la 5ª Edizione di “FestivalMente FM – Onde Cerebrali “The Art of Mixing”. Ideato da Tony Shargool e Giorgio Mazzerelli, con Giovanni Samaritani, è un Festival che indaga il tema della psicologia e la complessità della mente umana attraverso un mix di Arti performative e Terapie Soft.

Ispirato ancora dallo zeitgeist, protagoniste di FestivalMente, FM-Onde Cerebrali, quest’anno sono le Donne. Donne in Arte Scienza e Tecnologia, difatti il Festival, di anno in anno coglie l’essenza del mutamento sociale in atto, sottolineando alcuni aspetti meno consueti dello status quo.

Il Festival sarà inaugurato venerdì 23 novembre, alle ore 18:00, con la presenza di Maria Grazia Caso, direttrice artistica del Mediterraneo Video Festival giunto alla sua ventunesima edizione e Lucia Simonelli, tutor del progetto, insieme a Jacopo Mosca coordinatore della programmazione per Lo Spiraglio Film Festival, nato dall’incontro di Cinema e Psichiatria ed ideato dal Direttore Scientifico del Festival, lo Psichiatra Dr. Federico Russo. I curatori presenti introdurranno i film vincitori delle due rassegne. Sarà presente la regista Giulia Amati per il suo Foglie di Primavera. In quest’occasione è previsto un vernissage inaugurale della pittrice Barbara Lo Faro, nota per suoi ritratti di donne.

Com’è e come sarà il mondo voluto dalle donne di oggi e di domani?

Saranno loro a correggere o superare le tante incertezze e contraddizioni che affliggono la società contemporanea? Esiste un “effetto donna” favorevole in tema di Amore, Famiglia, Lavoro, Politica, Emergenza Climatica?

Performance, video-proiezioni, reading, spettacoli e incontri con il pubblico vedranno le donne protagoniste.

Sabato 24, un omaggio a Rita Levi Montalcini presentata dalla Dottoressa Eugenia Cordelli Biologa ENEA, con una auto-biografia e un graphic album a fumetti edito dal Senato della Repubblica.

Donne in Arte: nell’ambito dell’omaggio, Italo Moscati, autore della biografia “Greta Garbo – Diventare Star per Sempre” ci parlerà della indimenticabile Primadonna.

Il talento di Nando Citarella spiegherà le origini della ‘Pusteggia’, e Giovanna Napolitano racconterà la genesi del “Soroptimist club”, che sin dagli anni venti riunisce le Eccellenze delle donne Manager nelle città italiane.

Contro la tecnologia spinto oltre ogni limite consentito, The Vatican Disconnection, raccontata da Agnese Rollo, consigliera nel Municipio XV, che descriverà la sua personale lotta decennale, ma vincente, contro l’elettrosmog diffuso dalle antenne di Radio Vaticana.

Sul palco anche Internet: Livia Iacolare, manager di Facebook Italia, spiegherà come sia difficile, ma non impossibile, coniugare le arti umane al digitale.

Tra terapia e musica Diana Facchini, e la stessa Grazia Di Michele parleranno del Potere taumaturgico della musica.

Per il teatro ci saranno i Blitz del Clown filosofo Emmanuel Gallot-Lavallée con il Dr. Giulio Marasca, in scena per rendere il Festival il più politically correct.

Una delle ossessioni d’oggi, i selfie, ovvero “La Bacchetta di Narciso”, verrà analizzata da Federica Fava Del Piano, psicografologa e Silvana Madia, neuropsichiatra, che ne parleranno con esempi e statistiche, spiegandone le possibili origini. La ONLUS “Ti Amo da Morire”, rappresentata dalla Presidente, Avv. Serenella Sèstito, offrirà una testimonianza sul femminicidio.

Per il Cabaret, ritorna l’innovativo e dissacrante genio Nicola Vicidomini, per sorprenderci con il soprano, Bibiana Carusi.

Domenica 25, con Giulietto Chiesa ed Eva Milan, FestivalMente intende mettere a fuoco scrittura fantascientifica ed attualità, anticipando tematiche che i media renderanno protagoniste, svelando la misteriosa Mappa del Denaro descritta, in un nuovo libro, da Luigi Sertorio.

Il Prof. Mario Papadia, di cui in questi giorni esce il libro “Diventare Politici”, ci condurrà lungo le mappe della Mente e ci dirà delle Donne nel Potere.

Coadiuvata dal cantautore e conduttore radiofonico Ernesto Bassignano, il Festival chiude domenica sera con una grandissima Grazia Di Michele, nella doppia veste di musico-terapista e cantante.

FestivalMenteFM Onde Celebrali si tiene nel Teatro Arciliuto ubicato in Piazza Montevecchio 5 - Roma

L’appuntamento è venerdì 23 novembre (dalle 18:00), sabato 24 (dalle 16.45) e domenica 25 novembre (dalle 17:00). L’ingresso è libero.

