Sabato 23 aprile alle 18,30 la libreria romana GRIOT presenta il documentario “If Only I Were That Warrior” di Valerio Ciriaci. Un film che, a partire dalla recente costruzione del monumento intitolato al generale fascista Rodolfo Graziani ad Affile, indaga la controversa memoria dell’occupazione italiana dell’Etiopia. Saranno presenti il regista Valerio Ciriaci ed il produttore Isaak Liptzin. Dopo la proiezione, a discutere del film assieme agli autori ci saranno lo storico Carlo Spartaco Capogreco, professore di Storia Contemporanea all’Università di Calabria, e l’attivista Mulu Ayele (Ethiopian Community in Rome), che ci parlerà della lotta delle comunità etiopi contro il monumento di Affile dedicato al generale Graziani.

12 Agosto 2012: il comune di Affile (RM) inaugura un monumento dedicato al gerarca fascista Rodolfo Graziani, generale durante la Guerra d’Etiopia del 1935 e primo viceré della nuova colonia. La notizia raggiunge la stampa internazionale e suscita un indignato scalpore. A Graziani viene imputato l’uso delle armi chimiche e il ricorso a violenti rappresaglie contro la popolazione civile. Crimini di guerra per per cui non fu mai processato, e che appartengono indelebilmente alle più oscure e controverse pagine del colonialismo italiano. Le comunità etiopi in tutto il mondo si mobilitano e organizzano proteste che dagli Stati Uniti arrivano fino ad Affile. A 75 anni dalla caduta dell’impero coloniale italiano, nuovegenerazioni di etiopi e di italiani si confrontano su un passato tormentato e ancora irrisolto.

Trailer del film:

http://ifonlyiwerethatwarrior.com/?...