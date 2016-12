Roma, 23 aprile: lettura integrale del Don Chisciotte della Mancia al Centro Sperimentale di Cinematografia

Dalle ore 9.00 di giovedì 21 alle ore 9.00 di sabato 23 aprile 2016 per la prima volta in assoluto una lettura integrale e senza interruzioni del capolavoro di Miguel de Cervantes, Don Chisciotte Solo®, a 400 anni dalla scomparsa del suo autore. Messa in scena dall’attore Bruno Crucitti, con interventi degli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia.

L’accesso al pubblico, su prenotazione, sarà consentito nelle tre fasce orarie: giovedì 21 e venerdì 22 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00. L’evento si può seguire in diretta streaming dal sito web del CSC: www.fondazionecsc.it/context...

Per informazioni e prenotazioni:

Susanna Zirizzotti +39 3391411969 susanna.zirizzotti@fondazionecsc.it;

Elisa Fantinel +39 335 8160566 donchisciottesolo@gmail.com