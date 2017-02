Roma, 23 febbraio: EscaMontaTour con Marco Tullio Barboni

EscaMontage Associazione Culturale No Profit Iolanda La Carrubba (Presidente), Sarah Panatta (Vicepresidente) nell’ambito dell’EscaMontage Film Festival Itinerante e in collaborazione con Lisa Bernardini, direttrice del Photofestival "Attraverso le pieghe del tempo" e Presidente dell’Associazione Culturale No Profit Occhio Dell’Arte presenta

EscaMontaTour - II tappuntamento, giovedì 23 febbraio h. 16 a Roma, Piazzale Marcellino da Champagnat. Un viaggio tra arte e glamour per un imperdibile tour nel quotidiano attraverso il sogno nella Limousine di Cris Colombo. (www.criscolombo.com).

Ospite speciale lo sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni, autore dello straordinario esordio narrativo "...E lo chiamerai destino". Il Conscio e l’Inconscio come una celebrata coppia dello spettacolo. Del più celebrato degli spettacoli: quello della vita...

Il Limosino (in francese Limousin, in occitano Lemosin), era una regione della Francia con capoluogo Limoges, oggi Aquitania-Limosino-Poitou-Charentes che si trova lungo una delle quattro grandi rotte del cammino di Santiago. Fin dal Medioevo la rotta via Lemovicensis veniva percorsa dai pellegrini che con grande probabilità indossavano mantelli simili a quelli dai pastori locali realizzati con le pelli dei bovini Limousine. Il termine in seguito fu riferito a delle auto costruite nel 1902, in cui l’autista sedeva all’esterno sotto una pensilina simile ad una carrozza. Nei rigidi inverni di quegli anni d’inizio secolo, il povero autista per ripararsi dalle intemperie indossava un mantello simile a quello della regione Limousine e dunque leggenda metropolitana vuole che la persone vedendolo indossare il mantello, iniziarono scherzosamente a chiamare la vettura Limousine. Ricerche storiche tuttavia narrano che il nome derivi dall’evidente somiglianza del tetto in pelle dell’automobile col mantello. Negli anni ’50 il boom, i VIP viaggiano in limousine tra i quali Elvis Presley. La limousine da New York prese piede negli USA come mezzo sempre più lussuoso e accessoriato ma anche diversificato nelle sue funzionalità, trasformandosi in mezzo glamour.

Oggi nasce EscaMontaTour dal sogno di Iolanda La Carrubba quello di poter passeggiare con le Muse nell’intenso piccolo buon viaggio con la “Poesia e l’Arte in Limousine” che per una magica serata, si trasformerà in palco scenico, salotto cultural-glam, live session, in un viaggio diverso che solcherà l’asfalto diventando spettacolo on the road per un set indimenticabile.

Programma della serata:

Introducono Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

Marco Tullio Barboni, sceneggiatore e autore presenta il suo esordio letterario "...E lo chiamerai destino", in un percorso suggestivo tra conscio, inconscio, visioni, cinema e altre dimensioni del reale.

Letture di alcuni brani dal libro con gli attori Giorgio Romanelli e Roberto Andreucci

Intervento di Lisa Bernardini, direttrice del Photofestival Attraverso le pieghe del tempo e ufficio stampa di Marco Tullio Barboni

Music live del cantautore Amedeo Morrone

EscaMontage sarà presente con la sua WebTv

http://escamontage.wordpress.com

Partner Cris Colombo www.criscolombo.com