Roma, 23 gennaio: Giulio Casale in concerto al Teatro Arciliuto

GIULIO CASALE

INEXORABLE TOUR 2019

CON ALESSANDRO GRAZIAN E EMANUELE ALOISI

Opening act di Andrea Brunini e Valerio Sanzotta

Roma, 23 gennaio 2019

Teatro Arciliuto – Piazza Montevecchio 5 – Roma

Arriva a Roma il tour di Giulio Casale per promuovere il nuovo album di inediti “Inexorable”, album che sancisce il ritorno dell’ex frontman degli Estra, figura poliedrica del panorama artistico contemporaneo che alterna alla musica le sue attività di attore e scrittore. Casale sarà dal vivo al Teatro Arciliuto (Piazza Montevecchio, 5), il prossimo 23 gennaio alle ore 21:30. In apertura i cantautori Andrea Brunini e Valerio Sanzotta.

Per ricreare il sound moderno del disco Casale (chitarra e voce) sarà affiancato da Alessandro Grazian (chitarra, basso, cori), e Emanuele Alosi (drum machine, percussioni, sequenze).

“Inexorable” è un album che conferma il legame dell’artista con la canzone d’autore e allo stesso tempo spinge gli arrangiamenti verso sonorità contemporanee che spaziano tra il rock e il lato più nobile della musica pop. Prodotto da Lorenzo Tomio e, in parte, da Alessandro Grazian, l’album contiene undici brani accomunati dalla volontà di narrare/cantare il tempo presente in tutte le sue sfaccettature. Il titolo nasce da un verso di Michel Houellebecq, che evoca “un vento forte, inesorabile”: una rottura della stagnazione, soprattutto culturale, che circonda le nostre vite.

“Inexorable” è disponibile nei formati Mp3, streaming, CD digipack ed in vinile in tiratura limitata (le prime 200 in vinile colorato bianco) con due bonus track inedite. Il disco sancisce la collaborazione con l’etichetta veronese Vrec (marchio dall’agenzia davvero comunicazione di David Bonato) distribuita nei migliori negozi da Audioglobe. Si tratta del quarto album della carriera solista per l’ex frontman degli Estra dopo “Sullo Zero”, “In fondo al blu” e “Dalla parte del Torto” ed include i 5 brani pubblicati come singoli durante l’arco del 2017. Il singolo che ha anticipato l’album a fine 2018 e scelto per radio e televisioni è “Un giorno storico” supportato da un videoclip realizzato dal regista Carlo Tombola (Subsonica, Afterhours, Casablanca e molti altri).

Giulio Casale conferma di essere un artista dotato di sensibilità e spirito di osservazione fuori dal comune: un sorprendente autore di lungo corso che propone un’opera destinata a lasciare il segno, non soltanto per chi già lo conosce, ma per chiunque ricerchi significati nuovi e necessari nella musica e nelle parole.

Info Ingressi e Contatti Evento

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo (Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

Ore 21,30 - Concerto nella sala teatro Ingresso Intero Euro 15,00 - Ridotto Euro 12,00 (il ridotto è riservato alle persone iscritte alla NewsLetter del teatro)

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 - 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 16,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/