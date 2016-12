Tutti quanti voglion fare swing, il nuovo video del trio Ladyvette, che rilegge la canzone italiana in chiave swing, verrà presentato al pubblico sabato 23 luglio 2016 alle ore 22:00 a ingresso gratuito nella cornice dell’Ex Dogana di Roma a San Lorenzo.

Tra giostre colorate, carretti di dolci e caramelle, una serata all’insegna delle atmosfere anni cinquanta in un mix di charme, sensualità e ironia, in linea con la personalità e con la ricerca artistica delle cantanti: le Ladyvette - Vera Dragone, Teresa Federico e Valentina Ruggeri - hanno creato un nuovo stile di varietà fatto di pezzi inediti in pieno stile vintage, classici della musica pop anni ’80 e ’90 reinterpretati in chiave swing e intermezzi teatrali. Numerosi ospiti del mondo dello spettacolo interverranno in questa serata suggestiva per dare il benvenuto al nuovo video musicale dell’originale trio realizzato dalla regista Romana Meggiolaro: Renzo Arbore, Lillo (Lillo e Greg) che ha prestato la sua voce nel video, Giampiero Ingrassia, Gianluca Guidi e molti altri…

SABATO 23 LUGLIO

h. 20.00 ingresso, h. 22.00 presentazione Tutti quanti voglion fare swing a seguire dj set con dj Arpad

Ex Dogana Viale dello Scalo S. Lorenzo, 10, Roma.

Ingresso gratuito

Molti gli ospiti che parteciperanno alla serata:

LADYVETTE (VERA DRAGONE, TERESA FEDERICO, VALENTINA RUGGERI)

Renzo Arbore

Lillo (Lillo e Greg) che ha prestato la sua voce nel video

Giampiero Ingrassia

Gianluca Guidi

Stefano Benni

e molti altri…