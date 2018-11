Roma, 24 e 25 novembre: il cinema approda al festival del peperoncino

Sabato 24 Novembre all’interno dell’Evento Strenne Piccanti, presso Villa Rinaldo all’aquedotto (Via Appia Nuova 1267) a Roma, alle ore 16:15, proiezione dedicata ai cortometraggi vincitori di ArgenPic 2018 con il presidente di giuria tecnica Francesco Presta, i registi Francesco Colangelo, Paolo Budassi, Annalisa Venditti e gli attori Philippe Boa e Vitaliano Loprete.

Ecco il programma completo delle due giornate

Ore 11,00 Conferenza stampa. Partecipano: il Presidente Enzo Monaco, Beppe Bigazzi, Bruno Amantea, Sua Maestà Re Peperoncino (l’attore Gianni Pellegrino), Luciana Frazzetto (attrice), Giuseppe Panebianco (attore) direttamente dalla storia, Giuseppe Garibaldi (l’attore Paolo Celli), Maurizio Ruggeri (Organizzatore Gran Fondo “La Garibaldina”), Luca Scornaienchi (sceneggiatore e ideatore del fumetto Il Commissario Mascherpa), Stefano Murace (Prof. Gen. Marchese della Costa Viola della Magna Grecia Don), Simon and the Stars (l’astrologo più amato del web), ed altri personaggi dello spettacolo e dell’enogastronomia. Interverranno: Cantine Statti - Lamezia Terme (CZ), Cantine Poggio Le Volpi - Monte Porzio Catone (RM) e F.lli Caffo – Il Vecchio Amaro del Capo - Limbàdi (VV).

Taglio del nastro con la madrina piccante.

Al termine della conferenza stampa “il peperoncino calabrese incontra l’aglio rosso di Castelliri”. Spaghetti aglio, olio e peperoncino a cura di Genuine eccellenze – Azienda Suriano, Chef in tacco 12 e Associazione Produttori Aglio rosso di Castelliri (FR)

Pomeriggio Ore 15,00 Corso di degustazione di vini A cura di Giuseppe Palmieri - Vice-presidente della FIS Calabria

Ore 15,15 La buona alimentazione: Calabria e Lazio si incontrano, il trait d’union è il peperoncino! Emanuela Crescenzi & Giancarlo Suriano – Presentazione del libro “Chef in tacco 12” con lo Chef Vigrì (Vincenzo Grisolia)

Ore 15,30 Spazio alle delegazioni dell’Accademia Silvana Passamonti, Giulio Carra e Pietro Carra - ArgenPic, delegazione di Tarquinia (VT) presentano la V festa del peperoncino e le otto sezioni del Premio Culturale 2019

Ore 16,15 Proiezione dedicata ai cortometraggi vincitori di ArgenPic 2018 con il presidente di giuria tecnica Francesco Presta, i registi Francesco Colangelo, Paolo Budassi, Annalisa Venditti e gli attori Philippe Boa e Vitaliano Loprete

Ore 17,30 San Marco Argentano (CS) – Tra i borghi più belli d’Italia Virginia Mariotti - Sindaco

Ore 18,00 I Borghi più belli d’Italia Modera Francesco Spanò, interviene Umberto Forte – Direttore Associazione I Borghi più belli d’Italia

Ore 18,30 Mostra fotografica “La magìa di Diamante” e mostra pittorica Intervengono: Pino Parisi – Autore delle foto e Angiolina Marchese – Autrice delle opere

Ore 19,00 Tarantelle e balli etnici A cura della Scuola Popolare delle Arti “Violeta Parra”

Ore 20,30: Cena di gala - Prelibatezze di terra e mare di Calabria. A cura degli chef dell’Accademia italiana del peperoncino: chef Vincenzo Grisolia, chef Dino Cauteruccio, chef Nicola Galiano (Costo della cena 45,00 euro a persona, per i Soci ed amici piccanti 40,00 euro. E’ necessaria la prenotazione entro il 20 novembre 2018 – tel. 3484419644)

Domenica 25 Novembre

Ore 10,00 Saluti e apertura dei lavori

Ore 10,15 – Parola al Presidente – Il peperoncino nel mondo. Costituita la WCA Enzo Monaco - Presidente Accademia italiana del peperoncino e della WCA

Ore 10,30 La Solidarietà di Strenne Piccanti Con Alberto Zuliani (Una breccia nel muro) e La Comunità Mondo Nuovo

Ore 10,45 Ferrari…rosso piccante – Mostra statica delle rosse di Maranello dalle 11,00 alle 16,00

Ore 11.00 Le attività di Arsial sulla filiera del peperoncino e sperimentazione Claudia Papalini - ARSIAL

Ore 11.15 Le vie inesplorate della percezione del piccante Marco Esti - DAFNE – Università della Tuscia

Ore 11.30 – Peperoncino, salute e buona alimentazione Bruno Amantea – Università Magna Graecia di Catanzaro

Ore 11.50 – Il bergamotto: caratteristiche benefiche, salutari e nutrizionali Modera Francesco Spanò, interviene Giuseppe Italo Walter Germanò – Docente Medicina Interna Università La Sapienza

Ore 12.00 – Santa messa

Ore 12,10 – Una cittadina votata alla buona alimentazione ed alla riduzione degli sprechi Virginia Mariotti - Sindaco di San Marco Argentano (CS)

Ore 12.30 - La carta del peperoncino Pietro Serra – Presidente Consorzio dei produttori di peperoncino di Calabria

Ore 12,45 – L’Aglio rosso e il peperoncino, un solo obiettivo: la sana alimentazione Paolo Scala – Associazione produttori aglio rosso di Castelliri (FR)

Ore 13,00 – Show cooking

Pomeriggio

Gianfranco Tartaglia (in arte Passepartout), per tutto il pomeriggio disegnerà per i partecipanti vignette sul tema del peperoncino insieme al gruppo “Acidus”. Prevista la presenza di Luca Scornaienchi sceneggiatore ed ideatore del fumetto Il Commissario Mascherpa

Ore 14,30 Tarantelle e balli etnici A cura della Scuola Popolare delle Arti “Violeta Parra”

Ore 15,30 – Mediterraneo Festival Corto Francesco Presta e Ferdinando Romito – Premio Matchnews al film “Il regalo di Alice” di Gabriele Marino (segue proiezione). Premiazione e proiezione cortometraggio vincitore del premio “Riviere in Corto” CineCircolo Maurizio Grande (Diamante) – Cine Club (Genova).

16,15 – Pet Carpet Film Festival Federica Rinaudo – Il Festival dei Cortometraggi degli amici a 4 zampe (proiezioni)

16,45 – Apocrifi al peperoncino Franco Maiolino – Assessore al Turismo comune di Diamante, letture di Daniela Cicchetta

17,00 – Gara mangiatori di peperoncino a cura di Sua Maestà Re Peperoncino Con Arturo Rencricca – Campione Accademico italiano 2017 e 2018 – Campione 2018 del “Chilli Eating Contest” a Silverstone (GB), Giancarlo Gasparotto Campione Accademico italiano 2016 e detentore del Guinness World Record 2018 e con la partecipazione di Peperita (Rita Salvadori).

18,00 - Spettacolo folkloristico calabrese e interazioni con la musica lirica Canti popolari calabresi a cura di Franco Parisi – Lirica & Canti regionali a cura dell’Associazione artisti solidali accompagnati dal Maestro Davide Clementi.