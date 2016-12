Roma, 24 e 25 settembre: Senzabarcode: due giorni di dibattiti, presentazioni letterarie, dimostrazioni pratiche e un concerto

Sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 21, presso la Sala Azzurra del Park Hotel Blanc et noir di Via Alberese 38 a Roma, l’associazione culturale SenzaBarcode.it organizza una due giorni di dibattiti, eventi e dimostrazioni pratiche per festeggiare insieme ai lettori e agli autori del blog i primi quattro anni di attività del blog. Sheyla Bobba, direttrice del blog e dell’Academy attraverso cui programma corsi per blogger e uffici stampa, dichiara: "Dopo 4 anni di successi nel web, l’associazione culturale SenzaBarcode ha deciso di incontrare lettori, fan e amici in una due giorni di promozioni e iniziative! Dimostrazioni pratiche, lezioni gratuite, benessere, teatro, recitazione, massaggi, cucina, tutela del consumatore e poi tanti dibattiti e confronti su sicurezza, diritto di famiglia. Ben due presentazioni letterarie ed un concerto!"

Nel dettaglio:

Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, corso gratuito di aerobica, massaggi olistici, incontro con la nutrizionista, corso di cake designer e recitazione, programma dettagliato nel press kit.

A disposizione: Academy SenzaBarcode, Assotutela, FatturarePA, Enoteche D’Italia press kit.

Dibattito: sabato 24 dalle ore 15 alle ore 18: “Nuove frontiere per il diritto di famiglia nella UE”

Maria Mussini, senatrice della Repubblica, gruppo Misto

Diego Sabatinelli, segretario della Lega Italiana divorzio breve

Dario Accolla, scrittore e blogger per Il Fatto Quotidiano e Gaypost.it

Izzeddin Elzir, presidente UCOII Unione delle Comunità Islamiche d’Italia

Luca Tedesco, professore associato università Roma Tre

Modera Diego Sabatinelli

Presentazione del libro di Samanta Di Persio, l’Amore non fa differenza

Dibattito: domenica 25 dalle ore 15 alle ore 18 dibattito dal tema: “Polizia Locale nel dispositivo antiterrorismo e per le emergenze di protezione civile?”

Intervengono:

Sabrina Magris, Presidente Ecole Universitaire Internationale

Rachele Schettini, esperta di geopolitica e politiche della sicurezza e delle migrazioni

Fabrizio Santori, consigliere Regione Lazio Fratelli d’Italia

Valerio Vacchini, Assessore alla sicurezza del municipio XII di Roma Capitale

Ivano Leo, Associazione PL

Modera, Romolo Bonarota

Presentazione del libro di Valerio Marra, Il volto del Male

Concerto, Live di Carol Maritato

Per informazioni

SenzaBarcode

Via Cornelia 338 ­ 00166 Roma

www.senzabarcode.it ­

info@senzabarcode.it