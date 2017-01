Roma, 24 gennaio: in scena ’JESUS’ al Teatro Palladium

Martedì 24 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Palladium di Roma (Piazza Bartolomeo Romano 8), va in scena ’JESUS’, di Valeria Raimondi, Enrico Castellani e Vincenzo Todesco.

Lo spettacolo è stato scelto da Emma Dante per il 67° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza.

Jesus è una donna sola.

In uno spazio neutro.

Sola con un agnello.

Candido.

Immacolato.

Quell’agnello è destinato alla tavola e al ventre.

Da un lato schizza verso la cucina, dall’altro verso il Golgota.

Da un lato verso Betlemme, dall’altro verso un letto di patate e rosmarino.

Jesus è uno scioglimento conflittuale e irrisolto.

Volontariamente e artisticamente schizofrenico.

La donna entra in scena trascinando un sacco nero dell’immondizia sulle note del Così parlò Zaratustra di Strauss.

Nel sacco la sua vittima sacrificale.

Quello che officia è un rito cannibale. _Un rito blasfemo.

Un rito senza più nessuna liturgia da rispettare.

Sulla sua testa una scenica aureola di luci.

Jesus è pietà e dissacrazione.

È infinito accoglimento e cinico rifiuto.

È il mistero del sacro e macelleria mediatica.

Jesus è un punto di domanda.

Spesso sopito. Assente. Respinto o ignorato.

Capita che torni a bussare. Ci si pari davanti. Improvviso. E sbarri la strada. _ La ostacoli e la blocchi. Senza remore né pietà.

Un punto di domanda che non ha risposta. Non una. Non data. Non preconfezionata.

Jesus è stato un uomo.

È diventato una religione, due, tre, quattro...

È diventato un credo, un simbolo, una speranza, una ragione, un esempio, una guida, un rifugio, un bersaglio.

Chi è oggi. Cosa rappresenta e chi lo rappresenta.

Chi ne ha bisogno.

Chi lo usa.

’JESUS’, di Valeria Raimondi, Enrico Castellani e Vincenzo Todesco

parole di Enrico Castellani

con Valeria Raimondi

e con Enrico Castellani

scene Babilonia Teatri

luci e audio Babilonia Teatri / Luca Scotton

costumi Babilonia Teatri / Franca Piccoli

organizzazione Alice Castellani

grafiche Franciu

foto di scena Marco Caselli Nirmal e Eleonora Cavallo

produzione Babilonia Teatri

in coproduzione con: La Nef / Fabrique des Cultures Actuelles Saint-Dié-des-Vosges (France) e MESS International Theater Festival Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

con il sostegno di Fuori Luogo La Spezia

laboratorio teatrale in collaborazione con l’Associazione ZeroFavole

realizzato con il contributo della Fondazione Alta Mane Italia (AMI)

Ingresso: €15 intero, €10 ridotto Convenzioni, €5 ridotto Studenti

Associazione Culturale Babilonia Teatri

tel. 045 7130794 cell. 349 1323403

info@babiloniateatri.it

www.babiloniateatri.it

Teatro Palladium - Università Roma Tre

http://teatropalladium.uniroma3.it/

Prevendite: biglietteria.palladium@uniroma3.it

tel. 327 2463456

www.liveticket.it/TeatroPalladium