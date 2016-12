Roma, 24 giugno: inaugurazione Libri a Mollo estate 2016. Cristina di Canio alza il sipario con Stefano Sgambati e Carmelo Calì

Anche quest’anno Libri&Bar Pallotta di Ponte Milvio a Roma (Piazzale di Ponte Milvio, 23) riporta libri e divertimento in piazza! Torna infatti Libri a Mollo estate, che animerà l’estate romana dal 24 giugno al 28 luglio con appuntamenti per tutti i gusti.

Venerdì 24 giugno alle 21.00 inaugura la rassegna: Cristina di Canio, che nel 2010 ha rinunciato a un posto fisso per realizzare il suo sogno, aprire Il Mio Libro di Cristina Di Canio a Milano, oggi una delle librerie indipendenti più conosciute in Italia, anche attraverso iniziative come “il libro sospeso” e gli “incontri al buio” con gli autori per la rassegna Segreta è la notte.

Cristina è molto più che una libraia e si racconterà parlando del suo libro "La libreria delle storie sospese", edito da Rizzoli.

Perchè Cristina Di Canio è Il Mio Libro di Cristina Di Canio ma è anche LIBRI & BAR PALLOTTA e tante altre librerie e librai che vivono di "storie sospese" e di "sogni".

