Roma, 25 febbraio: ’Passaggio ponte’, varietà cinico di e con Matteo Nicoletta

Martedì 25 febbraio al Teatro Centrale di Roma torna a grande richiesta la leggerezza geniale firmata dall’attore romano Matteo Nicoletta. Alle ore 21.31 andrà in scena “Passaggio Ponte” il varietà cinico con Matteo Nicoletta, Massimiliano Aceti e Giuseppe Zep Ragone. Dopo il successo dell’applauditissima prima che ha visto alternarsi sul palco diversi attori e comici tra cui Max Paiella, Andrea Perroni, Daniele Parisi e Maurizio Bousso, saranno tanti i nuovi ospiti a sorpresa pronti a conquistare il pubblico e a farlo divertire con i loro sketch. Con Anna Nicoletta, la zia di Matteo, classe 1933, pronta a dispensare sul palco consigli e istantanee di vita quotidiana mentre svela la ricetta del suo gustoso tiramisù, tra monologhi e duetti irriverenti, gag esilaranti, canzonette dissacranti e spaccati provocatori non-sense gli attori regaleranno ghiotte risate e divertimento in occasione del martedì di Carnevale.

Ad accompagnare i performers sarà la band formata da Matteo Patrone al pianoforte, Matteo Cona alla chitarra, Andrea Colicchia al basso e Sergio Tentella alla batteria.

La serata inizia alle 20.01 con l’aperitivo e prosegue dopo lo spettacolo con il dj set dalle 23.03 in poi.

NOTE DI REGIA PASSAGGIO PONTE

- varietà cinico -

Chi non è mai stato sul ponte di una nave? È proprio qui che avvengono gli incontri più assurdi e impensabili. Un melting pot di persone fanno discorsi di qualsiasi genere che forse mai avrebbero fatto se non si fossero trovate li. Impressionati da queste dinamiche abbiamo scelto il nome “Passaggio Ponte” proprio perché il nostro show è l’incontro di diversi tipi di comicità, di diversi punti di vista della realtà e dei mille modi di ironizzare su di essa, sempre guidati dal sano cinismo che ci appartiene. Canzonette irriverenti, siparietti demenziali e balletti sbilenchi sono gli ingredienti di uno spettacolo di folle rigore.

Salite anche voi a bordo di una nave senza destinazione.

PASSAGGIO PONTE

Carnival edition - martedì grasso - 25 febbraio 2020

ore 20.01 - aperitivo come se non ci fosse un domani

ore 21.31 - spettacolo molto cablato

ore 23.03 - dj + party in maschera a sgrassare

Info:

Teatro Centrale

Via Celsa, 6 (Piazza del Gesù) - Roma

tel. 06 94323897

Biglietti:

25 euro intero

20 euro ridotto